Podía pasar y ha pasado. El positivo en covid de uno de los 13 aspirantes españoles a conseguir un billete para viajar a Eurovisión ha trastocado los planes del Benidorm Fest. Ha sido Gonzalo Hermida, uno de los artistas de la segunda semifinal, quien confirmaba ayer que tenía coronavirus tras realizarse un test y que no podría participar en las galas. Una situación que confirmó RTVE, que se ha visto obligada a suspender algunos actos y a recomendar al resto de participantes que extremen las precauciones e, incluso, que no salgan de sus habitaciones del hotel «para evitar futuros positivos en coronavirus».

Era el propio Hermida quien informaba de su situación en sus redes sociales. Tras no encontrarse bien este martes se realizó un test que dio positivo. «Estoy roto», afirmaba el cantante gaditano mirando a cámara. «Dicen que las cosas pasan por algo, pero este algo me jode». El cantante participó el lunes en una rueda de prensa con otros seis participantes de Eurovisión: Rayden, Marta Sango, Rigoberta Bandini, Xeinn, Javiera Mena y Sara Deop. Por ello, RTVE informó que hará test a todos aquellos que estuvieron en contacto con él. Aún así, los seis cantantes iniciaron el martes sus ensayos para la semifinal del jueves. Eva Mora, jefa de la delegación española en el festival, apeló a la «prudencia, precaución y a no quitarse la mascarilla» para frenar cualquier nuevo positivo. E indicó que, tras los primeros ensayos, «hay nervios y están muy ilusionados». Una primera toma de contacto a la que Hermida no pudo asistir.

Pero, ¿qué pasa con su participación en el certamen? RTVE diseñó un protocolo ante estos casos, por el que si el contagiado ha pasado ya el primer ensayo, se emitirá la grabación del mismo como referente de su actuación. Algo que en el caso de Hermida no se ha producido. Por tanto, se podría tener en cuenta el videoclip y, en caso de no contar con él, «el peor de los supuestos», se reproduciría el audio de la canción con un fotomontaje.

El positivo del artista ha traído otras consecuencias. La rueda de prensa prevista ayer por la tarde quedó cancelada. En ella iban a participar los seis participantes restantes: Azúcar Moreno, Blanca Paloma, Chanel, Tanxugueiras, Unique y Varry Brava. Aunque estos candidatos sí estuvieron ayer en la cita con el autobús de la «Gran Consulta» de RTVE que se instaló en el paseo de Levante de Benidorm. Allí concedieron entrevistas y se mezclaron con el público que ansiaba acercarse a conocer a los aspirantes a representar a España en Eurovisión. Con todo, según explicó María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, sí está prevista la rueda de prensa que se tiene que celebrar hoy, miércoles, pero solo participarán en ella los presentadores de la gala del Benidorm Fest: Alaska, Máximo Huerta e Inés Hernand.

El positivo del gaditano no es el primero que hace temblar a la organización del Benidorm Fest días antes de su celebración. Uno de los miembros de Unique y dos integrantes de las Tanxugueiras también fueron positivos en covid lo que obligó a retrasar su viaje a Benidorm, aunque ya están en la ciudad. Estas noticias se suman a la renuncia de Luna Ki a participar en el certamen por no poder usar el «autotune».