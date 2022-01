La victoria de Chanel con su tema SloMo en el Benidorm Fest está dando mucho que hablar. La joven de 30 años que representará a España en Eurovisión ha conseguido el pasaporte a Turín tras una actuación en la gran gala final que competió con las otras dos favoritas de la noche, Rigoberta Bandini, con Ay mamá, y Tanxugueiras, con Terra. Su triunfo ha desatado una intensa campaña de críticas que apuntan a que su puesta en escena y la letra de su canción sexualiza a la mujer. Pero la ganadora, que ha comparecido ante los medios hoy en la ciudad de los rascacielos, ha reivindicado el mensaje que lanza como todo lo contrario, como un llamamiento al empoderamiento de la mujer.

"SloMo es una llamada al empoderamiento femenino. Da igual que vayas vestida con un chándal, o con un tanga. Si te te sientes fuerte, te sientes potente, eso es el feminismo, es sentirte empoderado. Las personas que piensan que no es un llamamiento tienen que hacérselo mirar, tienen que leer un poquito", ha dicho la artista en un encuentro con los medios de comunicación en Benidorm.

La cantante catalana de origen cubano ha añadido que el empoderamiento femenino "es esa garra, esa presencia, que se nos escuche , que no se nos cuestione por cómo vamos vestidas". Yo me reivindico como feminista", ha defendido.

Con respecto a las críticas que está recibiendo por redes sociales, la furia de los que se manifiestan como eurohaters, la cantante ha asegurado que hará frente a esas campañas de odio con apoyo psicológico. "Detrás de las pantallas hay seres humanos, somos personas. tenemos sentimientos. Por mucho que estés en la palestra, nadie debería entrar en lo personal. Me parece muy feo, y más ahora. Tenemos que cuidar muchísimo la salud mental. Eso no hace bien", ha añadido.

Chanel, cuya carrera se ha visto impulsada tras su paso por el Benidorm Fest, ha dicho que se marcha de la ciudad de los rascacielos con mucha felicidad y con un trofeo en la mano. "He conocido a gente increíble, he aprendido mucho. Creo que algo bueno me va a traer".

Con todo, la voz que representará a España en mayo en Turín, ha manifestado que tiene ya ganas de ponerse a ensayar para potenciar todavía más la propuesta que llevará a Eurovisión. Creo que el arte no tiene fin. Con imaginación se puede hacer mil cosas. Trabajaré para que la candidatura brille todavía más", ha añadido en su comparecencia desde Mirador del Castillo de Benidorm.