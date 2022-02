Baile con sello alicantino

Dos coreografías de estreno y una pieza creada por Nacho Duato se presentan hoy en el Aula de Cultura de Alicante de la mano de los bailarines Asun Noales, Daniel Hernández y el dúo formado por Isaac Montllor y Sandra Fernández.

La propuesta de hoy, una noche dedicada a artistas de la provincia que comienza a las 20 horas, forma parte del nuevo ciclo de danza organizado por la Fundación Mediterráneo, que abrió la pasada semana el director de la Compañía Nacional de Danza (CND), Joaquín de Luz, y que continuará con una veintena de actividades hasta el mes de junio.

Precisamente, el bailarín principal y coordinador artístico de la CND, el buque insignia de la danza en nuestro país, es el alcoyano Isaac Montllor, que si bien ha bailado otras veces en Alicante con la compañía, quizás hoy sea la primera vez que lo hace fuera de ella, acompañado en esta ocasión de la bailarina Sara Fernández.

Montllor, que lleva dos décadas de carrera en la CND, a la que entró con Nacho Duato de director, ha escogido llevar al escenario parte de una creación del coreógrafo valenciano, Rassemblement, que estrenó el Cullberg Ballet en Estocolmo en 1990.

«Se trata de un paso a dos y un solo, que bailaremos con la música muy melancólica de Toto Bissainthe y que es una oda a la libertad, a los derechos humanos en la época de la esclavitud haitiana», indica el alcoyano, que escogió la pieza de Duato, con quien trabajó durante once años, «porque ahora estamos preparando una creación con él en la Compañía Nacional, que se estrenará a finales de febrero, y aproveché para pedirle que me la dejara», añade.

Montllor conoce bien tanto a Noales como a Hernández y se mantiene muy vinculado a Alcoy, que visita cuando el trabajo le permite un respiro: «Tengo Alcoy muy presente. Son muchos años viviendo fuera y ahí están mis raíces, allí me siento protegido».

La ilicitana Asun Noales, que la próxima semana presenta La mort i la donzella en Alicante, estrena hoy una coreografía que ha titulado My echo, my shadow and you, creada a partir de tres elementos tangibles -una persona, una silla y sus sombras- junto a tres elementos intangibles: energía, resonancia y luz, con los que forma un paso a tres.

«En mi mente ronda hace un tiempo la idea de desaparecer de los escenarios, los años crean prejuicios insanos en nuestras mentes, y recibir esta propuesta me pone y expone infinitamente, motivándome a seguir creando y hablando de la mejor manera que sé, que es bailando», explica la coreógrafa, que mostrará «un ser que baila, habla y calla desde silencios llenos, pausas y ligatos, que generan un ritmo sedoso con tintes y pellizcos flamencos, con líneas y matices clásicos, con aquello que ha sido mi camino».

Noales afirma que bailar es lo que mejor sabe hacer: «Ahí me siento libre y atemporal, así que seguiré hasta que el cuerpo aguante», apunta la creadora, que añade sobre la gestación de la pieza que ha sido más un proceso mental que físico tras haber pensado mucho «qué quería hacer sobre un escenario, sobre todo disfrutar. Y como soy tan visual, las imágenes me inspiran. Hay cuadros que están presentes en la escena».

Al alicantino Daniel Hernández, afincado desde hace tres años en Bilbao, le estimula y le ilusiona bailar de nuevo en casa con su pieza Córdoba Drone (Memoria 1), la primera de una coreografía mayor en proceso llamada Revisitar y reescribir, donde viaja por su memoria académica y rescata «deseos del pasado que quedaron aislados y no resultaron concebidos».

«Es una idea que tenía hace tiempo, la de revisitar clásicos de la danza española, coger esa esencia y darle una vuelta de tuerca más actualizada. La idea es atravesar todo eso con mi cuerpo y a ver qué sale de ahí», describe Hernández, que extiende esa reinterpretación también a la música -parte del tema Córdoba de Albéniz y readapta el clásico con música electrónica y experimental- o al vestuario, confeccionado por Emilio Morales.

En esta pieza, el bailarín y coreógrafo avanza que desarrolla el cuerpo «desde un lugar no tan académico o formal, sino más desde la acción o la performance, y también desde la danza de la improvisación».