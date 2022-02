Facundo, agricultor de 101 años, es natural de Tollos, una de las cuatro localidades de la provincia de Alicante -junto con Famorca, Benillup y Benimassot- incluidas en la Ruta 99, la iniciativa lanzada desde la Generalitat para dar visibilidad a los 24 pueblos con menos de cien habitantes de la Comunidad Valenciana que no forman parte de las rutas turísticas habituales y evitar su despoblación.

Facundo es una de las personas que pone rostro a esta ruta, que se presenta este viernes a las 12.30 horas en la sede del Consell en Alicante, y forma parte de la exposición que también se muestra en la Casa de las Brujas, "La mirada interior", de la fotógrafa Marga Ferrer, que ha recorrido este "Camino de Santiago a la valenciana" con intención de tomar "la temperatura humana de los pueblos" y mostrarla al público en imágenes.

Ferrer llevó a cabo este proyecto hace dos años por estas fechas, ya que estaba programado antes de la pandemia, y lo construyó a lo largo de dos meses de trabajo durante los fines de semana, porque de lunes a viernes mucha gente trabaja fuera del pueblo. Facundo tenía entonces 99 años y ahora presume de 101. Ninguna persona mayor ha fallecido en este tiempo.

La primera conclusión de la fotógrafa es que "en estos pueblos se vive mucho porque se come muy bien, se duerme muy bien, y no hay ningún abuelo que se sienta solo. El abuelo es de todos porque la gente en el pueblo es una familia", destaca la fotógrafa, que confirma tras su experiencia que estos lugares, comparados con otros en riesgo de despoblación de España, "son una postal: en todos hay parques infantiles, instalaciones deportivas, casas en buen estado", además de disfrutar de un paisaje que invita a la calma. "En muchos hay artistas, poetas, escritores... todo lo contrario a la desolación que puedes imaginar en un sitio con tan poca gente", apunta la fotógrafa, que añade que "es verdad que entre semana no hay nadie y hay un poco más de ambiente entre los que tienen bares que en los que no".

Ella, que se ha recorrido los más de trescientos kilómetros que distan entre el pueblo más al sur de la ruta, Famorca, y el que se encuentra más al norte, Herbés, en Castellón, considera que no hay grandes diferencias entre unos y otros: "La vegetación es mediterránea en todos ellos, no están muy lejos de grandes núcleos. Sí hay más diferencia en los pueblos del interior de Els Ports, con otro clima, frente al resto más mediterráneos".

La autora de las fotografías ha disfrutado poniendo cara a la imagen de estos 24 municipios, "de los que en algunos apenas hay fotos en internet" y le hace ilusión "hacer de lo pequeño algo grande" a través de su cámara.

La exposición se presenta a través de 15 grandes lonas que ofrecen una mezcla de fotografías de cada pueblo a través de su patrimonio cultural y paisajístico y su gente. No obstante, "La mirada interior" es la primera propuesta fotográfica que hará itinerancia por las localidades implicadas, pero de cada una de ellas hay una treintena de fotografías con las que se puede continuar el proyecto.

Los pueblos de la Ruta 99

Forman parte de la ruta, en Castellón, en la comarca de Els Ports: Herbés, Palanques, Vallibona y Villores; en el Baix Maestrat, Castell de Cabres; en el Alto Palancia: Higueras, Matet, Pavías y Sacañet; en el Alto Mijares: Espadilla, Fuente la Reina, Fuentes de Ayódar, Torralba del Pinar, Torrechiva, Vallat, Villamalur y Villanueva de Viver; en València, en el Rincón de Ademuz, se incluye Puebla de San Miguel y en La Vall d'Albaida los municipios de Sempere y Carrícola; y en Alicante, la ruta se extiende hasta el Comptat, en Benillup, Benimassot, Famorca y Tollos.

La Ruta 99 ofrece a los y las viajeras una credencial, al estilo del Camino de Santiago, que se puede sellar en cada uno de estos municipios, invitando a los "peregrinos" a recorrerlos en grupo, ya sea en moto, en bici o a pie y ofrece diferentes recompensas, a modo simbólico, por superar las distintas etapas.

Futuras incorporaciones

Desde la Agencia Valenciana Antidespoblación ya se está trabajando en una segunda fase, bajo la denominación de Ruta 99 Plus a la que se irán sumando otros municipios con más población. Asimismo se está trabajando con diferentes agentes culturales para el desarrollo de un programa cultural desde la sostenibilidad y el respeto al patrimonio natural e histórico de esas poblaciones, indican desde la Generalitat.