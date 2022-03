Quince compañías teatrales no profesionales de la provincia de Alicante participan en la sexta edición de la Campanya de Teatre del Mediterrani, que organiza Fundación Mediterráneo en colaboración con la Diputación de Alicante y que se desarrollará entre los meses de marzo y noviembre. La nueva campaña de Teatre del Mediterrani arranca este miércoles con la primera de las actuaciones, a cargo del Teatro de la Universidad de Alicante, y culminará el próximo 2 de noviembre.

Melpóneme Teatro, La Nave de Argo, Sahara Teatro, Cía ETC o Monteatre son algunas de las quince agrupaciones teatrales que mostrarán sus obras al público en el Aula de Cultura de Alicante, sede de Fundación Mediterráneo (Avda. Dr. Gadea 1), que acogerá las representaciones los miércoles a las 19 horas. La entrada para los espectáculos es de 6 euros y pueden adquirirse tanto por www.entradasatualcance.com como en taquilla.

El presidente de Fundación Mediterráneo, Luis Boyer, ha afirmado que esta actividad es fruto de la colaboración con la Diputación, con la que "apoyar y reconocer la abnegada y desinteresada labor cultural de las asociaciones no profesionales en el ámbito local y provincial” y con esta campaña se pretende "mantener viva la tradición del teatro popular y mostrar su aportación a las artes escénicas".

La Campanya de Teatre del Mediterrani tiene como objetivo potenciar y contribuir al desarrollo del sector de las artes escénicas no profesionales de la provincia de Alicante ofreciendo así un espacio y una programación continua para los grupos.

La primera actuación de esta campaña es este miércoles,16 de marzo, con la representación de La marquesa Rosalinda, a cargo de la compañía de teatro de la Universidad de Alicante. Esta comedia escrita por Valle-Inclán cuenta la historia de la Marquesa Rosalinda, que vive aburrida de su tipo de vida y es seducida por Arlequín. Esto lleva a la desesperación de su marido, el Marqués Don Froilán, quien no dudará en enclaustrar a su esposa en un convento.

La programación continuará el 30 de marzo con la representación de No es tan fácil, de la mano de la compañía sanvicentera Monteatre. La obra presenta una encrucijada amorosa, donde Quique quiere dejar a su mujer y no sabe cómo decírselo, llegando a la conclusión de que no es tan fácil desenamorarse.

Calendario de actuaciones

• 16/03/2022: La marquesa Rosalinda - Teatro de la UA (Alicante).

• 30/03/2022: No es tan fácil - Monteatre (San Vicente del Raspeig).

• 20/04/2022: La gallina - Melpóneme Teatro (Alicante).

• 11/05/2022: Cuando las mujeres no podían votar - MF Producciones y Cía Adán Rodríguez (Alicante).

• 25/05/2022: De piojos y otros actores - Sahara Teatro (Elche).

• 08/06/2022: La llamada de Lauren - Teatro Raspeig (Alicante).

• 15/06/2022: Los títeres de Cachiporra - Asociación Cultural Tossal Teatre (Benidorm).

• 06/07/2022: Antígona bajo la arena - La Nave de Argo (Alicante).

• 20/07/2022: Cous Cous - Cía ETC (Dénia).

• 27/07/2022: El último pensamiento de Ron Carter - Teatro de la Baranda (Elche).

• 07/09/2022: Uanita - Teatro en construcción (Elche).

• 21/09/2022: El triciclo - Teatreta Teatro (Elche).

• 05/10/2022: En cuanto pueda, te mato - Grupo de teatro Hékate (Alicante).

• 19/10/2022: Pasillo 1937 - El Gato Cojo Teatro (Alicante).

• 02/11/2022: Don Juan Tenorio - Takata Teatro (Alicante).