Eva Soriano e Iggy Rubín, presentadores de "Cuerpos especiales", el morning show de Europa FM que este jueves se graba en directo por primera vez desde la Universidad Miguel Hernández de Elche, dialogan entre ellos en esta entrevista donde dan cuenta del humor y el buen rollo que caracterizan su programa.

¿Hay presión por este primer bolo de "Cuerpos especiales"?

Iggy: Si el primer bolo tenía que ser en algún lugar es en Elche, una tierra donde se nos admira, todo hay que decirlo… Tú has estado mucho en Elche, Eva.

Eva: Yo no estado en Elche en mi vida...

Iggy: No le hagas caso. Elche es nuestra tierra favorita, donde Eva va a bautizar a sus hijos.

Eva: A ver, nunca he estado en Elche, pero tengo muchas ganas de estar. Me han dicho que hay muy buena fiesta y muy buena gente.

Iggy: En serio. Es de los mejores públicos para comedia que hay en España. Y lo digo sin ápice de ironía.

¿Iggy, qué consejo le darías a Eva, que es debutante en Elche?

Iggy: Hay que ir directo al corazón. El pueblo de Elche es una gente muy cordial; el corazón es su órgano principal. Así que hay que ir directo al corazón.

Eva: Pues yo creo que ya lo tenemos hecho, porque hay mucho amor en este radio show que vamos a hacer. Y todos los que van a venir son estudiantes... nuestro público. De hecho, vamos a ir en chándal, para que ellos se sientan en casa con nosotros y digan “ah, es nuestra gente”.

Iggy: ¡Aviso a todas las unidades de Elche: se puede venir en chándal!

Eva: Pero bien conjuntado el chándal.

Iggy: No, de verdad: estamos deseando encontrarnos con todos nuestros oyentes de Europa FM. Pero que sepáis que todo esto lo hacemos para que periquiteéis. ¡Que aquí se viene a ligar, chavales!

Y sobre el escenario, ¿qué va a ver el público de "Cuerpos especiales Live Show"?

Iggy: Van a ver tres horas de show, que van a flipar, que viene Jota Music, que vienen los Varry Brava, que vienen Alba Reche...

Eva: ¡Alba Elche!... va a ser una locura.

Iggy: También viene Lala Chus. De verdad que estamos esta semana un poco ansiados con lo que se viene en Elche.

¿Qué le pedís al público para este primer show en directo de "Cuerpos especiales"?

Eva: Que nos traigan helados, porque siempre nos traen desayuno y tal, pero unos helados… estaría genial.

¿Cómo lleváis madrugar cada día para presentar el programa? ¿Algún truco para llevarlo mejor?

Eva: Sí, olvidar tu vida anterior, pensar que tienes un hijo al que tienes que cuidar todos los días...

Iggy: Bueno, y en el caso de Eva Soriano madrugar es una buena noticia, porque está durmiendo más que nunca. Antes de "Cuerpos especiales", lo que hacía era no acostarse. Se acostaba normalmente a las seis de la mañana. Con lo cual, ahora, quieras que no, se ve obligada a dormir un rato antes.

Eva: Me veo obligada a no tener vida social y a dejar de lado ciertas partes de mi vida que antes adoraba y que ahora, obviamente, no las puedo tener.

Iggy: O sea, que cada nuevo oyente de "Cuerpos especiales" es un nuevo novio para Eva.

Y ahora en serio. ¿Qué opináis el uno del otro?

Iggy: A ver, es que, como cómicos, ya sabes que hablar en serio nos saca de nuestra zona de confort, pero yo lo resumo en lo que le dije hace unos días a Eva: "con los buenos ratos que me das durante 20 horas a la semana, ¡cómo te voy a tener en cuenta el día que me la lías un poco!".

Eva: Yo sólo lo resumo en una cosa que le dije un día: "te quiero". Pero sólo un día, que yo soy muy poco de mostrar afecto.

Iggy: Me dijo "te quiero… y adminístratelo para los próximos tres años".

Eva: En realidad, le di unos abrazos también. O sea, que somos dos personas que nos queremos, nos tenemos aprecio y fuera del curro somos buenos amigos. La gente se ríe con nosotros porque somos dos colegas hablando... y nos pagan por ello. ¿A quién no le gusta que le paguen por estar hablando con un colega en un bar? Eso es lo que hemos conseguido.

Algún consejo rollo coach que os deis el uno al otro...

Iggy: Eva, ahora es cuando tienes que centrarte y poner todo tu esfuerzo en sacar adelante tu carrera y, sobre todo, la mía; porque voy a ir agarrado a ti como una rémora, aunque caigas rendida por el cansancio.

Eva: Yo no le puedo dar consejos a Iggy, porque lo está haciendo todo bien. El hijo de puta tiene 36 años y mira qué piel tiene. No le puedes dar ningún consejo, da un poco de asco. Muchas veces nos preguntan quién es el más joven y pienso "jo, ¿en serio?".

Iggy: Es colágeno. Me pincho colágeno.

Eva: ¿Te has pinchado ya cosas?