El Festival de Cine de Alicante ofrece una muestra de cine ucraniano

El Festival de Cine de Alicante ha organizado el martes la proyección de un ciclo de cortos ucranianos en colaboración con Filmmakers-for-Ukraine. Se trata de una oportunidad para visibilizar el trabajo cinematográfico de este país y mostrar su apoyo al país en estos momentos de guerra. La proyección de cortos se enmarca dentro de los Encuentros Alicante Cinema, que se celebran hoy y mañana en la Sede Universitaria de Alicante con realizadores de la provincia, que pondrán en común su trabajo e inquietudes. Además, se presentará la Asociación Alicante Audiovisual y se dará a conocer la programación del festival

El martes, a partir de las 17.30 horas, se proyectará el ciclo de cortometrajes ucranianos con los siguientes títulos: The veteran dramedy de Rainer Ludwig & Tetyana Chernyawska; Not now de Andrew Liuko; Merry-go.round de Ihor Podolchak y The forgiven de Yurii Martashevski. Estos cortometrajes se emiten en colaboración con la plataforma Filmmakers-for-Ukraine, que forma parte de Crew United, organización que conecta a personas, en este caso para ayudar a los ucranianos.

Esta plataforma online creada en cooperación con asociaciones, instituciones y numerosos colegas de la industria cinematográfica, tiene el objetivo de proporcionar información clara y actualizada sobre las ofertas de ayuda de todos los países europeos. La ayuda y el apoyo están dirigidos a cineastas ucranianos y sus familias, así como a grupos desfavorecidos y minorías de Ucrania, como BIPoC, LGBTQIA+, romaníes, personas con discapacidad, así como niños, enfermos y ancianos.

Cine social

Por otra parte, en colaboración con la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Alicante y El Corte Inglés, la próxima semana se inicia el ciclo de Cine Social, que cada año da visibilidad a un tema social de actualidad y en esta ocasión se dedica a la presencia de las mujeres en el ámbito deportivo. "Somos conscientes de las dificultades y obstáculos que todavía persisten, a pesar de los avances en igualdad, y de cómo, a largo de la historia, el deporte femenino ha sido infravalorado, incluso invisibilizado”, ha aclarado el director del festival, Vicente Seva, que añade la importancia de "dar voz a las grandes deportistas y conocer desde dentro el trabajo y sacrificio que implica llegar a ser deportista de élite" a través del cine.

La actividad comienza el 24 de mayo en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés con el largometraje La niña del gancho, de Raquel Barrera. Es la historia de Encarna Hernández, quien a punto de cumplir 99 años sigue soñando cada noche con que aún juega a baloncesto como en 1931, cuando la bautizaron como La niña del gancho. Como hace 70 años, cada día lee el diario, guarda las noticias sobre deporte femenino y las plastifica para su archivo personal.

El 25 de mayo, será el turno de un documental sobre una mujer que corre maratones de montaña a pesar de todas las voces que se alzan en su contra por su aspecto físico. Una obra de Sarah Menzies bajo el título Mirnavator. Tras él, se podrá ver Skater, de Cindy Whitehead, la primera mujer de la historia en salir en la portada de una revista de skate y en reivindicar la fabricación de skaters específicos para mujeres.

El documental sobre el conjunto español de gimnasia rítmica, ganador de un oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, Las niñas de oro, se podrá ver el 26 de mayo. Esta pieza, dirigida por Carlos Beltrán, se rodó en 2006 durante el reencuentro de las gimnastas para celebrar el décimo aniversario de su gesta.

Por último, el 27 de mayo se proyectarán dos obras de Paqui Méndez: el documental que pretende dar visibilidad a las mujeres deportistas que han logrado títulos internacionales y medallas olímpicas, Campeonas invisibles y Campeonas sin límites, obra coral que muestra el camino lleno de trampas y obstáculos que tienen que sortear las mujeres deportistas para triunfar en sus disciplinas.