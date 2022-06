“Mal no, fatal. Me viene fatal que te mueras sin haber disfrutado de las catorce historias que integran este volumen Me viene mal que te mueras y que nos permiten conocer todas las caras de la muerte: la que alivia, la que duele, la inesperada... A veces, también liberadora”.

Así presenta la escritora y periodista Maite Cabrerizo su nueva publicación, que firmará el domingo 12 de junio en la Feria del Libro de Madrid, en la caseta del grupo editorial valenciano Olé Libros. Esta editorial apuesta por la literatura de esta escritora que, una vez más, habla con naturalidad de un tema tabú como la muerte. “El final lo sabemos todos –afirma–, pero como me dijo un buen amigo, la última camisa no lleva bolsillo. Aprovechemos el tiempo”. Sólo Dos minutos son suficientes para cambiar la vida de su protagonista, una niña que descubre el mundo adulto de la mano de su vecina. Un barrio humilde, una familia desestructurada y un dinero fácil en cuestión de dos minutos. La joven conoce el sabor del sexo y de una verdad que duele, que le atormenta. En el camino encuentra el amor. Amor como el que late sin palabras en La historia de amor más bonita, al que alcanza la muerte de la manera más imprevisible. Fotoperiodismo, una clara denuncia a la violencia de género o El fin del mundo y su acercamiento al Alzheimer, entre otros relatos, dejan entrever un libro que destila humanidad. O Vengadora enmascarada, la prueba de que la amistad y el amor mueven montañas. “Se trata de esas amigas que lo son para siempre. En lo bueno y en lo malo. En esas estábamos, discutiendo hoy y celebrando mañana. Pero un día no hubo discusión, no hubo mañana. Se fue sin avisar dejando un vacío difícil de llenar. Yo lo he hecho con este libro. La vengadora enmascara a la que todos querrán después de leerlo". La editorial Iglú nace con siete títulos firmados o ilustrados por alicantinos Cabrerizo asegura que es "un homenaje a la gente justa, con valores, a la gente buena”, con una mezcla de ficción y realidad como el género usado en Tratado de economía doméstica o Ausencia en el 945, donde la autora relata su propio dolor con el que ha aprendido a convivir. De ahí su dedicatoria de Alphonse Lamartine “A menudo el sepulcro encierra, sin saberlo, dos corazones en el mismo ataúd”. Los protagonistas, personas corrientes, tienen en común su lucha titánica contra un enemigo al que se enfrentan sin éxito: la muerte. Tras la firma, la escritora presentará Me viene mal que te mueras en el Teatro Tribueñe de Madrid, el día 21 de junio, con una puesta en escena que no dejará de sorprender “y de la que saldremos siendo mejores personas”. Sobre la autora Para la temida pregunta de ¿qué quieres ser de mayor?, Maite Cabrerizo (Vitoria, 1967) tenía dos respuestas: barrendera de verano en Vitoria (que el invierno es demasiado duro) o periodista y escritora. En casa lo tuvieron muy claro. Ganó la segunda opción pero, terca y obstinada, hoy ‘barre’ con sus palabras. Está especializada en reporterismo social y prensa económica. De esa segunda opción, “periodista y escritora”, salen libros como Treinta y... tantos y El Avance de Moratalaz (Editora Vecinos) y Derecho a una vivienda digna, con Daniel Manzano. Se hizo niña en la novela infantil Pintoretto y el robo del Tres de Mayo (Ediciones La Librería) que escribió junto a su hermano Kepa. En Un buey enorme pisa mi lengua, de la editorial Poesía Eres Tú, habla sin tapujos sobre el drama del paro en prosa poética. Me viene mal que te mueras (Olé Libros) es su penúltima obra. "Ya se sabe, el penúltimo beso, la penúltima copa, el penúltimo libro".