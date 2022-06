El Festival Internacional de Cine Independiente de Elche (Ficie) ha alcanzado este año una participación de 2.450 cortometrajes y 55 largometrajes para la 45ª edición del certamen, que se celebrará del 8 al 22 de julio de 2022 en el Hort del Xocolater, la playa de Los Arenales y los Cines Odeón de Elche. Este año, además, el festival se abre a la recepción de largometrajes, exclusivamente dirigidas a óperas primas, con un premio de 2.000 euros, lo que ha llevado a extender la duración del certamen para acoger las nuevas proyecciones.

La cifra de participación de trabajos en el festival, organizado por Fundación Mediterráneo, no ha dejado de crecer desde que hace tres ediciones Fundación Mediterráneo endureció los requisitos para poder presentarse al FICIE, primando siempre la calidad sobe la cantidad y permitiendo realizar una gestión más eficiente del proceso de selección. Con esta edición se ha superado ya la cifra de 40.000 películas participantes desde su creación en 1978.

Los 2.450 cortometrajes inscritos en esta edición suponen un incremento de más del 40% respecto a los 1.587 cortos presentados a concurso el año pasado. De los presentados, aproximadamente el 30% no han superado la primera criba, gran parte de ellos por estar rodados en lengua no española y no aportar los correspondiente subtítulos.

Además, se han inscrito 55 largometrajes para esta primera edición a concurso con una categoría específica de los largometrajes que sean la ópera prima de su director y que fueran producidas con entre el 1 de enero de 2021 y el 1 de enero de 2022. Con motivo de esta nueva sección, el festival verá extendida su duración a dos semanas. La proyección de los largometrajes se realizará en la sede de Fundación Mediterráneo, en La Glorieta de Elche, mientras que los cortometrajes se seguirán proyectando en el Hort del Xocolater.

Luis Boyer, presidente de Fundación Mediterráneo, afirma que “un año más volvemos a estar muy satisfechos del altísimo número de participantes, ya que venimos haciendo un esfuerzo importante durante los últimos años para consolidar el Ficie dentro del panorama cinematográfico nacional e internacional”. “Esta respuesta masiva y la magnífica acogida de la nueva categoría de largometrajes”, añade Boyer, “nos reafirma en nuestro compromiso con la cultura, con el cine y con los ciudadanos de Elche y de la provincia de Alicante”.

En total, la participación de este año del Ficie han llegado desde 79 países de todo el mundo. Los países con representación han sido Francia, Argentina, Brasil, Italia, Alemania, Chile, México, Colombia, Estados Unidos, Irán, Portugal, Reino Unido, Bélgica, Perú, Rumanía, Canadá, China, Estonia, Venezuela, Rusia, Austria, Corea del Sur, India, Australia, Ecuador, Holanda, Egipto, Cuba, Filipinas, Israel, Polonia, Suiza, Uruguay, Finlandia, Kosovo, Bielorrusia, Bolivia, Grecia, Guatemala, Luxemburgo, Paraguay, Qatar, Singapur, Suecia, Armenia, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Lituania, Noruega, Palestina, Puerto Rico, República Checa, República Dominicana, Albania, Arabia Saudí, Bulgaria, Cabo Verde, Costa Rica, Croacia, El Salvador, Honduras, Hungría, Iraq, Islandia, Kenia, Kuwait, Letonia, Líbano, Macedonia del Norte, Malasia, Marruecos, Montenegro, Pakistán , Panamá, Sri Lanka, Sudáfrica, Ucrania, Uzbekistán,

La categoría con mayor participación, como suele ser habitual, es la de Ficción, con 1.204 cortometrajes. El resto de distribución de participación por categorías es Animación, con 189 cortometrajes; Documental, 222; Autor Novel, con 370 cortometrajes; Mobile, con 71; Fes Curt, con 76 cortometrajes; Iberoamericanos, con 131; Europeos, con 129; y por último, 62 en la categoría de Derechos Humanos.

Desde hace años, el Ficie es uno de los festivales con mayor participación de España, y por ello cuenta también con un numeroso jurado de selección formado por 43 personas, entre los que se encuentran miembros del Cineclub Luis Buñuel, Universidad Miguel Hernández y profesionales del mundo de la producción, dirección y animación en el mundo del cortometraje.

Un Jurado de Selección elegirá de entre todos los trabajos que se presenten al certamen, aquellos que considere más cualificados para formar parte de las distintas Secciones Oficiales del Festival, y su decisión se conocerá durante el mes de junio. Además, respecto al año anterior se mantiene la dotación de los premios en 16.000€ y seguirá enviando directamente a los premios Goya dos de los cortometrajes premiados.