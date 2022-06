Elías Aguirre lleva la danza de Cuerpo Romo desde Madrid a Torrevieja

Dice tener muchas cicatrices en el cuerpo por su forma de concebir la danza como una disciplina de contacto con el suelo, "una sensación como de despellejarme". A eso se une la erosión que eso supone y la redondez, el desgaste "como un canto rodado" que debe asumir el bailarín para adaptarse a otro cuerpo, "que es algo muy de danza contemporánea". De esas dos sensaciones nació Cuerpo Romo. Primero como muestra y después como festival de danza y música. Su creador es el torrevejense Elías Aguirre, bailarín, artista multidisciplinar y coreógrafo que en la séptima edición de este encuentro ha extendido los lazos del festival desde Madrid hasta Torrevieja.

Si Cuerpo Romo se celebra en los Teatros del Canal del 23 al 25 de septiembre, la programación en la ciudad alicantina llega los días 25 y 26 de junio, con una serie de actuaciones y talleres, como una extensión del original que Aguirre espera "mantener en el tiempo". Entre ellas, las del bailarín Chey Jurado y las compañías LosInformalls, La Macana o La Intrusa, Premio Nacional de Danza 2015.

La primera edición se celebró en 2015, cuando la compañía de Elías Aguirre era una de las agrupaciones residentes del Ayuntamiento de Madrid. Eso les proporcionaba un espacio para trabajar y un determinado número de bolos para mostrar sus producciones. Los cambios políticos llevaron a la desaparición de esa iniciativa y el bailarín torrevejense pensó en que su último proyecto iba a ser una muestra al aire libre en la Plaza de Cibeles para tener visibilidad.

Tanta tuvo que trascendió y se convirtió en un festival que en 2016 se celebró en Torrevieja, ante la imposibilidad de seguir en Madrid, "de nuevo por cambios políticos". En su tierra "tuvo una gran acogida, con un feedback muy bueno y me llegué a plantear dejarlo fijo en Torrevieja", asegura.

Pero volvió a Madrid, con el apoyo del Conservatorio Superior de Danza, y empezó a celebrarse en el Centro Conde Duque. Después se sumó Teatros del Canal y su, directora, Blanca Li, decidió dar su apoyo al festival y allí se ha celebrado las últimas ediciones.

Pero la idea de mantener una sinergia con su ciudad le seguía rondando por la cabeza. "Quería establecer un puente para que las propuestas lleguen a otro sitio porque me he dado cuenta de que es bonito tener la capacidad de hacer llegar cultura de calidad a un lugar en el que no hay las mismas oportunidades".

Aguirre, que también ha creado el proyecto de fotografía y videodanza Imbermoves o el Certamen Vallecas Danza, y ha colaborado con artistas como Mayumana, Baselab, Dremen, Xoel López, ED is DEAD, Jorge da Rocha o Manuel Rodríguez, pretende "generar cosas para las nuevas generaciones que no tienen la misma facilidad de acceder a ellas que nosotros que vivimos en Madrid".

Programa

Las actuaciones se concentrarán el sábado 25, a partir de las 19.30 horas, en la zona de Piscinas Naturales del Paseo de las Rocas, mientras que los tres talleres se realizarán los dos días.

Abrirán la jornada Losinformalls con Aperitivo, una pieza muy especial que transita entre la danza, el teatro y "lo desconocido", algo que caracteriza el trabajo de esta compañía de artes escénicas que funciona como plataforma para la creación artística en todos sus ámbitos.

A continuación La Macana presenta Ven, un trabajo que ha recorrido el mundo durante una década, cosechando galardones como el Premio del Público y Premio de la Crítica del XXII Certamen Coreográfico de Madrid o el Premio SGAE en el Certamen de Burgos. La Macana es una compañía de danza con base en Galicia, formada en el año 2009 por los creadores e intérpretes Caterina Varela y Alexis Fernández. Las colaboraciones continuadas con otros artistas y la fuerte proyección internacional de sus proyectos son dos de los pilares fundamentales sobre los que se asienta su trabajo.

En tercer lugar será la Compañía de Elías Aguirre la que tome el relevo para presentar Flowerheads, pieza en la que participa el bailarín -"aunque ahora ya casi no bailo nunca en Cuerpo Romo"-, que se estrenó en Madrid en Danza 2021 y en la que, como en todos sus trabajos, convergen técnicas de danza contemporánea, danza urbana, teatro gestual y una fuerte inspiración en la naturaleza.

En esta pieza de danza contemporánea el coreógrafo habla del placer de lo efímero y de la fragilidad de los ecosistemas, interpretada también por Mario González y David Eusse.

El bailarín Chey Jurado, que ha experimentado en danza desde el breaking al hip hop, presentará su pieza Raíz. En el ámbito de las artes escénicas ha colaborado con compañías y coreógrafos como La Veronal, Roberto Olivan, Dani Pannulo o Malditas Lagartijas.

Niágara, de la compañía La Intrusa, Premio Nacional de Danza 2015, cerrará el bloque de actuaciones. Este espectáculo reflexiona sobre conceptos como la caída, la pérdida o el cambio, que a menudo nos lanzan hacia el abismo vital, un territorio de libertad para el que no estamos preparados. La Intrusa es una compañía de creación artística contemporánea con más de veinte años de trayectoria dirigida por Virginia García y Damián Muñoz.

El broche artístico lo pondrá una jam impro con música en directo y bailarines en la que intervendrán el músico, productor y DJ Ed is Dead, y el músico portugués Jorge Da Rocha, a partir de las 21 h.

Talleres

Cuerpo Romo ofrece tres talleres gratuitos con aforo limitado, de dos sesiones cada uno, los días 25 y 26 de junio en el Centro Cultural Virgen del Carmen.

El primero, de 10 a 11.30 horas ambos días, de iniciación a la danza contemporánea con la bailarina y coreógrafa Ruth Muelas, destinado a aquellas personas interesadas en experimentar el placer por el movimiento en relación al peso, el espacio, el tiempo y de 11.30 a 13 horas, se impartirá el segundo taller que tendrá como protagonista a la compañía La Macana, que guiará a los participantes para explorar aquello que sucede entre dos personas que bailan juntas.

La tercera cita formativa será de 13 a 14.30 horas, sábado y domingo, con La Intrusa y el taller El coraje de las posibilidades, en el que los participantes podrán familiarizarse con conceptos como moverse por necesidad, confianza, riesgo, presencia y sensibilidad, y conocerse a través de otra persona compartiendo dinámicas.

La Intrusa es una compañía de creación artística contemporánea creada y dirigida por Virginia García y Damián Muñoz, que celebraron sus veinte años en escena con el reconocimiento del Premio Nacional de Danza 2015, por su creación artística.