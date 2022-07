Sonny Barger, uno de los primeros miembros del Hells Angels Motorcycle Club (HAMC) y durante décadas la cara visible de la pandilla de motociclistas forajidos originaria de California y con capítulos autorizados en la actualidad en medio mundo (incluida Barcelona desde que los temidos Centuriones fueron reconocidos por la casa madre), murió a la edad de 83 años, según su página de Facebook.

Si bien sus orígenes son confusos, parece claro que los Hells Angels (Los Ángeles del Infierno) nacieron en 1948 en Fontana, California, de la unión de distintos motoclubs integrados en parte por veteranos de la segunda guerra mundial insatisfechos de vuelta a casa con el aburguesado estilo de vida americano. Eso cuenta al menos la leyenda romántica de la agrupación. Con sus chalecos de cuero o de ropa tejana con el logo de la calavera alada en sus espaldas y el rugido de sus motores mientras viajaban por las carreteras estadounidenses, los Hells Angels fueron durante años un símbolo de terror para muchos estadounidenses, un estandarte de la vida contracultural desde la que no tardarían en saltar a actividades delictivas.

Barger, nacido en 1938 como Ralph Hubert Barger, fue miembro fundador del pionero capítulo de los Hells Angels de Oakland, también California.

En su perfil de la red Facebook se publicó un mensaje personal inmediato: "Si estás leyendo este mensaje, sabrás entonces que me fui... Por favor, sepan que fallecí en paz después de una breve batalla contra el cáncer". "Aunque he tenido una personalidad pública durante décadas, he disfrutado principalmente de un tiempo especial con mis hermanos del club, mi familia y amigos cercanos", añadió Barger en la publicación.

Portavoz

A medida que se establecieron ramificaciones autorizadas del club a lo largo de Estados Unidos y al agravarse las controversias en torno a las actividades del grupo, muchas ilícitas, Barger actuó como un portavoz de facto, defendiendo su estilo de vida al margen de la ley y el orden.

Barger estuvo presente en el ignominioso festival gratuito organizado por los Rolling Stones en Altamont, California, en 1969, para el cual los Hells Angels fueron contratados como fuerza de seguridad. La idea se reveló tan desafortunada como parece cuando miembros de los Hells Angels mataron a golpes a Meredith Hunter, un joven negro que blandió una pistola cerca del escenario mientras tocaban los Stones.

En ese momento, la pandilla ya había ingresado a la cultura popular como una fraternidad violenta, a través de películas como 'Hells Angels on Wheels' de 1967, protagonizada por un joven Jack Nicholson, y del extenso reportaje 'gonzo' de Hunter S. Thompson 'Los Ángeles del Infierno: una extraña y terrible saga', de 1966. Thompson, por cierto, acabó llevándose una soberana paliza de los motoristas con los que había rodado durante un año: querían su parte del dinero ganado por el periodista 'a su costa'.

Papel en 'Sons of Anarchy'

Según el 'Washington Post', Barger debió afrontar varios cargos por llevar y usar armas. Entre esto y una condena de 1988 por conspiración para matar a pandilleros rivales, le cayó más de una década en prisión.