Con su primer premio bajo el brazo -acaba de ser reconocido como Mejor Documental en DOCS Alicante, los galardones recién creados por el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert- el documental La caja vacía, del ilicitano Javier Falcó, viaja hoy a València para mostrarse en el Centre del Carme, tras su presentación en mayo en los cines Odeón de Elche.

La caja vacía es un largometraje documental que pone el foco en un caso muy concreto de la trama de sustracción de bebés que se originó durante el franquismo y que se extendió hasta los primeros años de la democracia. Falcó cuenta la historia de búsqueda de la ilicitana María José Picó, que lleva diez años intentando encontrar a su hermana melliza, sustraída a su madre en el hospital de Alicante en 1962. Casi diez años después de tramitar la denuncia, y tras la investigación de la Fiscalía, el caso fue archivado al no encontrar los restos de su hermana.

"Aunque es un tema ya muy tratado el de los bebés robados, yo he querido hacerlo a través de ella, que no es la protagonista, sino el vehículo. Hay obras sobre bebés robados que incluyen a muchas víctimas, muchas casuísticas, cifras y escenarios, y es difícil mantener la atención. Yo he preferido mantener la atención en una víctima solo", apunta el director de La caja vacía, que apuntala el testimonio de Picó en la cinta con los técnicos que avalan su historia, como Daniel Canales, abogado de Amnistía Internacional, la arqueóloga y exdiputada Esther López o la portavoz de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CeAQUA), Soledad Luque.

Falcó, cuyo trabajo como documentalista se activa "con historias que me enriquezcan como persona o que sirvan para combatir injusticias", apunta que el documental llega en un momento en el que se está tramitando una ley estatal de bebés robados promovida precisamente por CeAQUA, "y esto puede ayudar a dar visibilidad a este y otros muchos casos que existen. He querido echar una mano a las víctimas y poner de relieve una realidad que no todos conocen".

El trabajo se proyecta hoy a las 18.30 horas en el Centre del Carme y en octubre prevé mostrarlo el Instituto Gil-Albert en Alicante. Después, la intención de Javier Falcó es ofrecer La caja vacía online de acceso libre y continuar su recorrido por festivales y muestras.