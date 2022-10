No están todas las que son, pero sí son todas... terribles. Y no decimos que sean malas películas (de hecho la mayoría de ellas no lo son), sino que si las has visto, difícilmente habrás podido olvidarlas.

Si no es el caso, salvo que tengas un estómago a prueba de bombas, mejor no lo hagas. En muchas hay sangre a granel, mientras que en otras ni siquiera es necesaria para dejarte traumatizado. Aquí tienes una lista con 25 de las películas más perturbadoras de todos los tiempos (el orden no es de mejor a peor) acompañadas de sus tráilers o directamente del metraje íntegro, cortesía de Youtube: Martyrs Escrita y dirigida por Pascal Laugier, fue proyectada por primera vez durante el Festival de Cine de Cannes en 2008. La película fue estrenada en Francia el 3 de septiembre de 2008. Se dice que más de una ambulancia tuvo que acudir a los cines donde se proyectó ante los desmayos o indisposiciones de algunos espectadores por la dureza de algunas de sus escenas. En realidad es como dos películas en una. A l'interieur Otro ejemplo de la osadía del cine francés. Nada recomendable, o mejor dicho, totalmente prohibida para mujeres embarazadas. A serbian film Perturbadora como pocas, levantó una gran polémica hasta su exhibición en el festival de Sitges, cuyo director ¡llegó a ser imputado por ello! De las que te dejan auténticamente horrorizado, si consigues acabarla... Irreversible Diez minutos que se te harán eternos y sufrirás mucho viendo a Mónica Bellucci, qué paradoja, y una película que tendrás que componer y digerir durante varios días. Holocausto caníbal Un clásico de los que se ven casi en plan clandestino en la postadolescencia. Esta película sobre matanzas en la jungla acabó con su director, Ruggero Deodato, en el banquillo de los acusados por asesinato, al creerse que había llegado a matar a algunos actores durante el rodaje. Deodato demostró que escenas como la de la chica empalada eran simple ficción, no así las numerosas muertes de animales mostradas en la cinta. I spit on your grave La original es de 1978 y recientemente hubo un remake cuyo éxito propició dos secuelas. El esquema es siempre el mismo: una chica brutalmente violada y humillada sobrevive milagrosamente y su venganza es atroz. El ciempiés humano Es una trilogía. La primera causó mucho revuelo por su asqueroso argumento. Cada entrega es más morbosa que la anterior. Confessions Una oscurísima historia de venganza con sello japonés y con niños de por medio. Tan multipremiada y taquillera como impactante. Gummo Verás a los niños con otros ojos. Un consejo: si tienes gatos o adoras a estas mascotas, no la veas. Salò o los 120 días de Sodoma Pasolini nos abre la puerta a un verdadero infierno. Prohibida, descalificada, escandalosa. Una experiencia extrema. Tú mismo. Begotten Una película experimental prácticamente inclasificable. Muchos la consideran de culto y otros una auténtica basura sin pies ni cabeza. Si quieres probar... The girl next door (2007) No confundir, aunque resulta imposible, con la comedia romántica del mismo nombre. Basada en hechos reales, lo pasarás muy mal a poco que tengas algo de empatía. An american crime Narra un hecho verídico de similares características. Impresionantes interpretaciones de Catherine Keener y Ellen Page (hoy Elliot). Necesitarás un Almax. Megan is missing Aunque el argumento está muy trillado, la película está muy bien realizada e interpretada y generó muy buenas críticas entre los amantes del género del horror. Grotesque Gore sin tapujos, pura pornografía de la violencia. Recomiéndasela a tu peor enemigo. Silencio de hielo Pausada como pocas para lo que aborda, te deja muy mal cuerpo aunque te gustará haberla visto. O no. Threads Cinta de estilo documental -antecesora del mockumentary- que relata un holocausto nuclear y sus efectos en la clase trabajadora de la ciudad de Sheffield. Audition Te pasarás buena parte de la película preguntando cuándo va a pasar algo, pero cuando pasa... Los que conocen a Takashi Miike se lo pueden imaginar. Tras el cristal Nos vamos hasta 1985 para incluir en esta lista una cinta española. El debut de Agustín Villaronga (sí, el que triunfó en los Goya con "Pa Negre") revolucionó el cine patrio y escandalizó en Berlín con un relato durísimo sobre un médico nazi. Visitor Q Otra del japonés Takashi Miike. Si la ves por la noche, igual al día siguiente tienes excusa para no ir a trabajar. Men Behind The Sun Incómoda de ver hasta decir basta. Aborda las atrocidades cometidas por los científicos japoneses durante la Segunda Guerra Mundial en China. Nekromantik Prohibidísima en muchos países, por el título es fácil deducir qué tipo de escenas puedes encontrar en ella. Aftermath Es una serie de cortometrajes realizados por Nacho Cerdà y conocidos como «La trilogía de la muerte», en la que se mezclan temas de nacimiento (The Awakening, 1990), muerte (Aftermath) y renacimiento (Génesis, 1998). No hay diálogo hablado en lo que dura la película, ni falta que hace. Brutal. Anticristo Lars von Trier pinta un lienzo de tristeza, sexo, muerte y falta de sentido de la vida que te dejará atrapado. Wound Retorcidísima, un viaje a los rincones más ocultos de la locura. ¿Echas en falta alguna? ¿Cuál ha sido la película que has visto y te ha dejado más traumatizado?