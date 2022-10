Juan Dávila vuelve a los escenarios con el show "La capital del pecado 2.0.", un espectáculo arriesgado y rompedor que se caracteriza por que cada función es diferente a la anterior. En esta ocasión, el cómico anima al público a pecar y a dejarse llevar por sus deseos más primarios.

La obra, de 80 minutos de duración, se puede ver en el Teatro Arlequín Gran Vía de Madrid desde este viernes 28 de octubre hasta el 8 de enero de 2023.

El actor y cómico madrileño, que veraneó este año en El Campello y cuenta con un gran número de seguidores en la provincia de Alicante, actuará también en enero dos días en el Teatro Talía de Valencia, aunque en hora y media se agotaron ayer todas las entradas.

Juan Dávila en Alicante: habrá doble sesión tras agotar las entradas en 3 minutos

"La que voy a liar allí no se ha visto desde “la ruta del bakalao”, ya estoy calentito y quedan tres meses. Preparaos porque es mi primera salida de Madrid y va a ser memorable", comentó en su cuenta de Instagram el artista, que actuará también en Alicante el próximo 26 de marzo en el Aula de Cultura de Alicante, aunque las entradas se vendieron ayer ¡en 3 minutos!

En una nueva story de Instagram el actor ha anunciado que debido a la gran acogida hará ese día una sesión doble y esta tarde saldrán a la venta las entradas.

Los asistentes son tan protagonistas durante la obra como el propio Dávila, que combina teatro, improvisación y risas en un "viaje profundizado hacia los sentimientos y las emociones".

El gag que protagonizaron Alicante y Elche

En una actuación de hace un mes y medio, un espectador demostró ser rápido de reflejos y tener un gran sentido del humor justo en un gag que tuvo como protagonista a Alicante y Elche.

Juan Dávila pregunta a dos chicas del público de dónde venían y ellas contestan: "De Elche, Alicante". A continuación se oyen aplausos y gritos de "Vamos Alicante". "Tranquilas, tranquilas", apunta el cómico, antes de precisar que "cuando han dicho Elche no pensaban que yo iba a saber dónde está y por eso han dicho: de Elche, de Alicante".

En ese momento, el actor interpela a un joven del público: "¿Tú sabes dónde está Elche?". "En Alicante", se apresura a responder el chico.

"Muy bien, porque estás atento", le felicita Dávila, quien no obstante quiso a ir a pillarle: "¿Y Alicante dónde está?"

La genial e incontestable respuesta del muchacho hizo reír al cómico: "Al lado de Elche".

Pero no iba a quedar así la cosa: "¿Tú qué haces en la vida?", le inquirió el showman. "Soy entrenador personal", le informó el joven, a lo que rápidamente el cómico apostilló: "vale, se ve que no has estudiado nada. Vamos a seguir con geografía", desatando así las carcajadas del público.