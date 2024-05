La gala del pasado juevesde Supervivientes no dejó indiferente a nadie y trajo muchísimas sorpresas, entre ellas la primera nominación del rapero Arkano y Rubén Torres. El rapero alicantino y el bombero catalán era la primera vez que salían a la palestra y se sometían al juicio del público. En esta ocasión lo harán de la mano de Miri y Arantxa del Sol, las otras dos nominadas esta semana.

Pero como es habitual en la gala de Tierra de nadie del miércoles, Laura Madrueño anunciaba el nombre de uno de los concursantes que se salvaría de la expulsión este jueves. Miri y Arantxa del Sol fueron las primeras en caer al agua y seguir nominadas después de que la presentadora cortara sus cuerdas y cayeran al agua.

Todo se decidía entre Arkano y Rubén Torres, además, en su primera nominación. Y por si esto no fuera suficiente, Laura Madrueño anunciaba una noticia impactante sobre quién se salvaba: “El participante salvado esta noche lo hace con el porcentaje más alto en esta edición de Supervivientes”.

Inmediatamente después, la presentadora cortó la cuerda de Rubén, por lo que Arkano se convertía en el concursante salvado de esta semana. Una salvación que le llegaba al alicantino después de que pidiera salir nominado para saber si el público lo apoyaba. El rapero pasa sus momentos más bajos en el concurso y buscaba la motivación de saber si tenía el apoyo suficiente para seguir. Y vaya si lo ha tenido. Batiendo todo un récord. Como es él, de récord en récord. Primero fue el récord de la noria infernal junto a Gorka y ahora este.

Desde su cuenta de Instagram su gente pedía la salvación para Guille (Guillermo, el verdadero nombre de Arkano) y ponía el paso a paso a seguir para salvarle. Su compañera Rocío Madrid, uno de los grandes apoyos del alicantino en el concurso también pedía su salvación a través de sus redes sociales: “Él es el mejor sin duda junto a Ungría en Supervivientes. Aunque me muero de ganas por darle un beso creo que tiene que seguir allí porque lo está haciendo genial y es una máquina. Te quiero Guille. Todos a salvarlo por Dios”.

La reacción de Arkano

Arkano no daba crédito y visiblemente emocionado decía estas palabras tras salvarse: "Lo primero, lo siento por Torres. Muchísimas gracias, no me lo esperaba. Lo fácil es estar con alguien cuando está fuerte y yo que estaba débil, me habéis mostrado mucho amor, voy a darlo todo a partir de ahora en todas las pruebas", exclamó emocionado.

Tras la liberación de Arkano, Carlos Sobera le envió un mensaje alentador: "Te tienes que quedar con lo importante, lo importante, entre otras cosas, es que las apariencias muchas veces engañan".

"Tú estabas de bajón pensando que la gente no te quería y resulta que te apoyan con el porcentaje más alto de la historia de Supervivientes este año, quédate con eso y aplícatelo para hacer el mejor concurso de tu vida", le motivó Sobera. Agradecido, Arkano respondió: "Tienes toda la razón, Sobera. No merecéis que esté tan rayado con tantas inseguridades. Muchas veces inventa la cabeza. A partir de ahora a creérmelo y a por todas. Muchísimas gracias".

Después de su histórica salvación Arkano volvía a dar las gracias a sus seguidores: “Muchísimas gracias por creer en mí. Es más fácil creer en alguien cuando está fuerte cuando está exitoso y vosotros me habéis dado el apoyo en el momento más oscuro, más bajo. Así que lo único que os puedo prometer es que voy a dar mi 120%. Es un chute de motivación increíble. Gracias de verdad”.