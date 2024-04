No hay cosa que no pase en Supervivientes y faltaba la picadura de un bicho a uno de los concursantes. Y el protagonista de este incidente es Gorka Ibarguren. El vasco experimentó un susto considerable durante su participación en el programa al ser picado en el dedo por un escorpión cuando se disponía a ponerse su traje de neopreno.

El incidente ocurrió cuando Gorka sintió un dolor intenso en su dedo y rápidamente alertó a sus compañeros diciendo que “me ha picado algo muy 'heavy’”. Poco después, se percató de que el culpable había sido un escorpión que se había introducido en su neopreno. Visiblemente preocupado, Gorka expresó a sus compañeros y a la audiencia que sentía “sentía el veneno dentro” y afirmaba que no podía mover el dedo afectado.

La situación se intensificó debido a la incertidumbre sobre la toxicidad del escorpión. Gorka, bastante angustiado, llegó a pensar en voz alta que el veneno podría tener consecuencias severas, como la amputación del dedo o una urgente necesidad de atención médica hospitalaria: “Me ha picado con la aguja”.

Afortunadamente, el equipo médico del programa actuó con rapidez, llegando a la playa para evaluar la gravedad de la picadura después de un grito contundente y exigente de Gorka: "Un médico ya". Tras un examen detallado, confirmaron que el escorpión no era venenoso y que el estado de salud de Gorka no corría peligro.

Aliviado por las noticias, Gorka compartió en una conexión en vivo con Sandra Barneda, presentadora del programa, que todo estaba bajo control. Aprovechó este espacio para disculparse por las expresiones de preocupación y alarma que había usado inmediatamente después del picotazo: “Perdón pero, en un primer momento pensaba que me iban a tener que amputar el dedo o tendría que salir corriendo al hospital, no sabía si era venenoso o no, entonces me alarmé muchísimo, pero mis compañeros y el doctor me trataron muy bien y aquí estamos, vivos y coleando”.