Consciente de que las especulaciones no han cesado desde que Ángel Cristo Jr. le pidió en directo en la gala del jueves que contase "lo de la lancha", Arantxa del Sol ha dado la cara en 'Conexión Honduras' y ha revelado qué es la cosa tan 'fuerte' que pasó entre ella y el hijo de Bárbara Rey.

Sobrepasada por las cosas que descubrió que Ángel había ido contando a sus compañeros sobre un presunto idilio entre su novia, Ana Herminia, y Finito de Córdoba, la modelo estalló contra el hermano de Sofía Cristo cuando iban solos en una barca tras una gala. "Le insulté, utilicé los mismos adjetivos que había utilizado él como 'ladilla', 'parásito', le dije cosas fuertes después de haber recibido toda la información y, en un momento dado, le di una colleja y le dije: 'ya te vale'. Yo estaba muy enfadada por todas las mentiras que estaba contando, la más fuerte lo que estaba diciendo de la relación de su mujer con mi marido" ha confesado, reconociendo que traspasó todos los límites.

Un episodio muy tenso al que ha intentado quitar hierro asegurando que "no tuvo mayor importancia porque si hubiera sido una agresión yo estaría fuera del programa mucho antes". "A partir de ese momento fueron todo amenazas de Ángel, de que mi futuro dependía de él. Este tema me ha superado completamente y no he dormido nada" ha relatado.

Teniendo en cuenta que podrían levantarse posibles suspicacias porque Supervivientes -al igual que el resto de realities de Mediaset- tiene tolerancia cero con la violencia, Sandra Barneda ha explicado por qué la organización no tomó medidas contra Arantxa tras su colleja a Ángel. "La organización tuvo conciencia de lo que había ocurrido, en ese momento no había cámaras, fue cuando terminó una gala. Se valoró este episodio, preguntó tanto a Ángel Cristo como a Arantxa, se le preguntó a Ángel si se había sentido agredido y si quería tomar algún tipo de medidas contra ti y él dijo que no" ha contado, dejando claro que en ningún momento el hijo de Bárbara Rey consideró que la modelo le hubiese agredido.

Multa en el programa

Miri Pérez ha sido sancionada por la organización de 'Supervivientes' después de haberse saltado la valla al otro lado de la playa para buscar a Paolo, el coco que tiene y que es más que un confidente para ella en Honduras.