La audiencia de Supervivientes echa algo de en Honduras: el amor. En casi todas las ediciones ha surgido alguna pareja que nos ha hecho vibrar con su historia en la arena de los Cayos Cochinos, pero en esta edición todavía no lo hemos vivido… pero puede que lo vivamos.

Marieta y Rubén Torres se atraen, o por lo menos eso opina su “celestino” particular, Kiko Jiménez. El novio de Sofía Suescun le confesaba a la ilicitana que el bombero catalán se había fijado en ella

“Uff” decía Kiko imitando al gesto de deseo que había hecho Torres al ver pasar a Marieta y añadía que "me dijo que quiere ir despacio, que queda mucho concurso y quiere ver lo que va pasando", le revelaba Kiko a Marieta sobre los comentarios de Rubén Torres hacia ella.

A Marieta, sin duda, el comentario de Kiko le gustaba, y mucho y les decía a sus compañero que me habéis subido el ego. Estaba un poco enbajonada, digo qué poca líbido tiene esta gente porque a mi no se me ha ido, yo estoy despierta”, a lo que añadía: “Igual lo mío es tan fuerte que eso no se va”.

La ilicitana se moría de la risa al explicar que no podía hacer nada en la isla porque se lo había prometido a su madre pero no tardaba en confesar que se sabía de memoria todos los tatuajes del pecho de Rubén. Hasta en que teta llevaba un piercing.

Las preferencias sexuales de Rubén Torres

Tras esta revelación, el grupo se embarcó en una charla sobre preferencias sexuales a la que se unió Torres.

"Este es de los que tienen gustos raros", le comentaba Kiko a Marieta, refiriéndose a Rubén Torres en su presencia. A esto, Marieta respondía: "Yo soy muy pulcra". Rubén no se quedaba atrás y añadía: "Yo soy más guarro… Todo lo que se te ocurra por la cabeza lo he hecho y si me lo piden lo hago. Eso está para disfrutar y si a ti te gusta que hagan cualquier cosa pues lo haces porque está para disfrutar, no hay que tener tabúes en ese momento".

Rubén decidía retirarse de la conversación para continuar con sus tareas en la playa, y en su ausencia, Kiko y Marieta aprovechaban para debatir sus palabras. "Hay que hablar de cositas de estas, como sabía yo que este era... tiene cara, se le ve", expresaba Kiko, novio de Sofía Suescun, convencido de que la química entre sus compañeros era palpable.

"Me he dado cuenta de que soy muy antigua, a mí me pilla un Torres y me deja traumada", confesaba Marieta a Kiko, que sugería que la relación podría tomar cualquier rumbo: "O no, o puede que os colguéis por las palmeras como monos".

La realidad es que no está claro si Marieta y Rubén Torres han ido con pareja a la isla. Al parecer la ilicitana sí que estaría conociendo a un chico fuera de la isla que es de Almería. Se trata de un hombre que es anónimo y que en su día mandó un mensaje a Marieta desde el programa ‘Socialité’: "es cierto que hemos tenido algo, es una chica que me gusta y me parece interesante, pero me gustaría mantenerme en el anonimato. Soy un chico que no estoy buscando televisión ni fama. La protagonista es ella y está en un programa muy importante ahora mismo. Respecto al tema de si la estoy esperando, es algo que ya hablamos ella y yo antes de que se fuera. Solo te puedo decir que Marieta puede estar tranquila. Me gustaría poder mandarle fuerzas para continuar y que ella sepa que estoy. Mi promesa sigue intacta”.

Con respecto a Rubén tampoco lo tenemos claro pero algunos de los comentarios de sus compañeros nos hacen pensar que puede tener a alguien fuera esperándole.