Ángel Cristo se ha convertido en el villano de la edición de Supervivientes. Y no es que lo digamos nosotros, es que él mismo es el que se ha encargado de autoproclamarse como tal.

Sus dimes y diretes comenzaron desde el día 1 que puso el pie en la isla de Honduras. El primer gran encontronazo lo tuvo con Carmen Borrego y de rebote con todos sus acólitos y con más fuerza con el apodado “Kikerdomo”, o lo que es lo mismo Kike Calleja. Mario y Claudia también tuvieron sus encontronazos con él y, cómo no, con la incombustible Miri a la que le ha dicho de todo.

El cambio de playa y de compañeros parece que trajo algo de paz a la vida de Ángel y sólo mantenía sus conflictos con Miri, pero no iba a quedar ahí la cosa. El jueves pasado el objetivo de sus ataques fue Marieta y lo último ha sido contra Gorka y Javier Ungría.

El último objetivo de Ángel Cristo: Gorka

El hijo de Bárbara Rey es muy listo y no da puntada sin hilo. Y ahora su objetivo es Gorka. En la última gala le lanzó varios dardos envenenados que no gustaron nada al vasco. Ángel quiso insinuar que “debía cuidar más lo que tenía fuera y no tanto lo de dentro”, refiriéndose claramente a la relación que el vasco tiene con Marieta. Y esto sentó como cuerno quemado.

Este martes, Ángel no soltaba su presa y le espetó a Gorka: "Pongo mis límites, los mismos que Gorka se salta con el equipo de seguridad, a los que manda a tomar por el culo y les amenaza con reventarles si estuviéramos en España. Pero eso no va a salir", aseguró ante la cara de sorpresa de todos.

Gorka, poco hábil en estos dimes y diretes, sólo acertó a decir:"Eres un mentiroso compulsivo". "Sí, sí, pero te tienen grabado", le respondió.

La discusión sigue en la publicidad

El fuego fue el origen de todo, ya que el propio Ángel había comentado que ya no iba a usar más el fuego, que él no necesitaba comer caliente y que se desentendía de él. Torres le preguntaba el por qué de esa decisión: “¿Cómo que te has quedado sin fuego tú?”. “No, yo no me he quedado sin fuego, el fuego está ahí para calentarme”, respondía Ángel Cristo. Entonces era Arkano el que repreguntaba: “¿pero por qué has decidido no ocuparte del fuego?”

Es entonces cuando Gorka entra en la conversación: “Ayer fuimos a por leña y él no vino. Yo me enfadé…”. “Eso no fue así”, matizaba Ángel y Javier Ungría metía baza: “Ángel tenía que venir con nosotros, Gorka fue el que se lo dijo y le sentó mal”. Pero Ángel sigue manteniendo que no fue así y añade: “Gorka me faltó al respeto”.

“Tú sí que nos faltaste al respeto vacilándonos a la cara, mientras que todo el equipo se estaba partiendo el lomo recogiendo leña y tú ahí, peinándote para atrás”.

“No lo tengo que aclarar con vosotros, pero es que yo no puedo hablar cuando avasallan de esa forma”, contesta Ángel cuando sus compañeros de Playa Olimpo le siguen preguntando.

Para Javier, Ángel también tenía alguna perlita: “Javier opina lo que a él le conviene, pero cuando le gritan a alguien como no se debe, él no se mete”, a lo que el ex marido de Elena Tablada le espetó: “Es que estoy de acuerdo con el que te gritaba”.

“Sí que nos vacilaste y además eso fue la puntilla de toda la semana que llevas dando por culo”.