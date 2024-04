La vida en Supervivientes no acaba y las nominaciones todas las semanas nos dejan más de una sorpresa. Esta semana la sorpresa ha sido para Claudia y Mario, la pareja de playa Olimpo no se esperaba para nada la nominación puesto que todos los concursantes se habían puesto de acuerdo para nominar a Arkano y el rapero alicantino, a su vez ha nominado a Mario.

Las cuentas no salen y los supervivientes han hecho muchas cábalas, ninguna tiene que ver con la realidad: los habitantes de playa Limbo se pusieron de acuerdo y votaron en masa a Mario. Una nominación sin precedentes.

Así pues los nominados de esta semana son Mario y Claudia y Marieta y Javier Hungría. La ilicitana de ‘La isla de las tentaciones’ ha logrado hacerse un hueco en el corazón de sus compañeros y todos los aprecian mucho, al punto que, contra todo pronóstico, no la nominaron la primera semana que estuvo en la isla.

“Ahora que me gusta el coco me voy”, bromeaba Marieta con sus compañeros que la animaban y le recordaban que podía pasar de todo.

Pero no quedaba la cosa ahí y es que Gorka hacía todo un alegato a favor de la continuidad de la ilicitana: “Quiero que España sepa reconocer la pedazo de mujerona que es Marieta con carácter y libre”. “Y sin entrecejo, ojo”, añadía divertida la joven de 24 años.

Gorka, haciendo gala de la buena relación que le une a Marieta seguía abogando por su salvación: “Pensaba que me iba a encontrar una tía subidita, que venía del mundo de La isla de las tentaciones y me he encontrado a una tía que podría ser mi hermana, más maja que la ostia con los pies en el suelo y en plan normal, que podrías encontrármela en una cafetería y podría tener una conversación contigo. Una tía normal, a pie de calle y libre”.

La defensa de Ángel Cristo

Lo que quizá no se esperaba Marieta era que también contara con el apoyo de Ángel Cristo después de las duras palabras que tuvo para ella en la última gala. El hijo de Bárbara Rey se dirigió a ella como “ignorante” y la acusó de saber “muy bien como provocar a un hombre. Se mueve muy bien por los bajos fondos, como pez en el agua. Lo siento por la gente que me apoya y por mi familia pero esto no va a volver a ocurrir. Ella dice que me gusta ella y cuando llegó dijo que era una fantasía dormir con Ángel Cristo Jr. Le tuve que pedir en dos ocasiones que guardase la distancia”.

Además, Ángel quiso advertir a Gorka sobre unas posibles intenciones… “Que tengas cuidado. No estás pendiente de lo que hay fuera…”, decía Ángel que añadía que “Gorka es una persona muy cercana y quiero que piense en la gente de fuera”. El vasco no salía de su asombro ante las insinuaciones que le hizo el concursante.

Por supuesto Marieta negó la mayor y se rió de las palabras de su compañero de playa que ahora la anima ante la nominación y posible expulsión. “Marieta tú acabas de llegar y la gente tiene muchas ganas de seguir viéndote aquí”, le decía Ángel Cristo.

Pero no quedaba ahí, tanto el hijo de Bárbara Rey como Gorka lo tenían claro y pronunciaban las palabras de ánimo justas para Marieta: “La Dama de Elche se tiene que quedar”.

Este jueves saldremos de dudas y sabremos si la representación ilicitana en Supervivientes sigue concursando o si por el contrario vuelve a España después de pocas semanas en los Cayos Cochinos.