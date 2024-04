En una de las ediciones más reñidas de Supervivientes, Laura Matamoros se ha convertido en la cuarta expulsada definitiva de este concurso tras enfrentarse a su compañera Arantxa del Sol y no lograr el favor del público después de muchas semanas disfrutando de esta nueva experiencia.

Feliz de poder volver a España donde le esperan sus hijos, Laura confesaba que estaba deseando de reencontrarse con sus hijos que son las personas a las que más ha echado de menos. "Esta experiencia ya la he vivido y ya me toca volverme con mis hijos, no podía más de no saber nada de ellos. Estoy feliz de haber vivido esta experiencia de esta manera, totalmente diferente de la primera" reconocía Laura tras conocer el veredicto del público.

La noche arrancaba para los habitantes de playa Limbo disputando un nuevo juego de líder. Quedarse colgados de los brazos desde una estructura no fue nada fácil pero Blanca Manchón logró aguantar más que nadie y se convirtió en la concursante inmune. Ya no podía ser expulsada.

A continuación, Sandra Barneda volvía a abrir las votaciones para expulsar a uno de los habitantes de Playa Limbo y el salvado de la noche era Kiko Jiménez. "Arantxa me ha sorprendido bastante, me llevo una amiga y con Laura empecé esto y me gustaría que se alargase lo máximo posible", explicaba el andaluz.

"Joder, Laura", decía Kiko mientras escuchaba las palabras de despedida de su compañera, que también se mostraba feliz al saber que iba a comer: "¡Me voy a comer una hamburguesa!". Y, tras esto, recogía sus cosas de la playa, con ayuda de Kiko, al que volvía a abrazarse como despedida.

Antes de saber que iba a ser la que abandonaba el concurso, Laura Matamoros recibía, como nominada, la sorpresa de poder hablar con Tuco, su amigo y defensor en plató. "Tus hijos están estupendos, muy orgullosos de tí. Acuérdate, deja el pasado en España, acuérdate del día a día. No te preocupes, céntrate en lo que sabes hacer. Queremos ver a la Laura que todos conocemos", le decía su amigo y ella respondía con un mensaje directo sobre Makoke: "La tengo muy olvidada. Lo hacemos de coña, ya son muchos años".

La equivocación de Laura Matamoros

Sin lugar a dudas, la fuerte impulsividad de Luara en esta nueva visita a los Cayos Cochinos ha hecho que se creen nuevas enemistades y es que su propio defensor en plato reconocía que se ha equivocado en cuanto a su constante recuerdo al pasado se refiere: "Algunas veces tendría que darse un punto en la boca pero ella es así, es impulsiva". Por su parte, también Makoke reconocía que quería ver a Luara fuera del concurso y es que sue continuos ataques han hecho que haya "daños colaterales" en su relación refiriéndose a su hija Anita Matamoros. "Me da pena tener que decir Laura a la calle pero visto lo visto... no la entiendo, hace un mes estaba hablando con ella de muy buen rollo" volvía a explicar Makoke sobre cuál era la relación que tenía con Laura antes del concurso.