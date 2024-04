Como no podía ser de otra forma, las broncas en Supervivientes son el pan nuestro de cada día y la última ha tenido un inesperado protagonista: Pedro García Aguado. Este domingo hacer la comida ha sido el motivo de la disputa entre Rubén Torres, Aurah Ruiz, Arkano y Pedro García Aguado. Fue Sandra Barneda quien introdujo la megabronca, compartiendo un vídeo de lo que acababa de suceder, por indicación del oráculo de Poseidón para que los implicados debatieran lo sucedido.

La situación comenzó cuando Rubén Torres y Arkano se encargaban de preparar el arroz y el menú del día. A ellos, Pedro García les había pedido previamente que le avisaran cuando fueran a cocinar el arroz, aunque más tarde le comentaba a Aurah que sería el día siguiente cuando prepararían el arroz: "Torres está allí...". Aurah comentó entonces: Otra vez a comer salado". Al percatarse de la situación, Arkano señalaba que "Pedro, por la cara, ha dicho que no cocina hoy". El “hermano mayor”, por su parte, se apresuraba a aclarar con Rubén y Arkano que si era necesario, él cocinaría el arroz: "Lo posponemos para mañana. Yo no quiero líos eh".

Arkano señalaba su desinterés en cocinar, aunque terminaba involucrándose. La conversación se tensaba cuando Pedro exigía “las cosas claras. A mí manipulaciones y eso nada". Según Rubén, la confusión se debía a un malentendido sobre el estado de salud de Aurah, lo cual ella negó repetidamente y se volvió a enzarzar con el bombero. Esta situación no era nueva, ya que Rubén y Aurah habían tenido varios desacuerdos previos en Supervivientes, incluso intentaron reconciliarse en 'el puente de la concordia' sin éxito. "¿Qué cojones es esto? Yo por las buenas soy muy bueno pero por las malas soy muy malo. No me toquéis las narices", decía Pedro, frustrado por la acusación de evadir su responsabilidad de cocinar el arroz, pese a haberse ofrecido voluntariamente. Además, Aurah pedía por favor que no hicieran el arroz tan salado: “Me va a dar un infarto al corazón”.

La discusión entre Pedro y los demás escalaba rápidamente. Al intentar Aurah y Pedro encargarse del arroz, Rubén y Arkano se oponían, alegando que ya estaba hecho y que su intervención era innecesaria. "Nosotros nos ocupamos de la comida, no es momento para que intervengan", insistía Rubén. Pedro, resignado, criticaba a Arkano por su falta de decisión, calificándolo de "mediocre". Aurah, por su parte, reprendía a Rubén por su excesiva atención en la cocina incluso cuando no le correspondía. La discusión se bifurcaba en dos frentes: Pedro y Arkano por un lado, y Aurah y Rubén por el otro.

El conflicto alcanzaba su punto máximo cuando las voces se elevaban y Pedro explotaba: "¡Eh, que yo también sé gritar! ¡Vale ya de gritar!". Aurah y Pedro decidían retirarse, con Aurah criticando la habilidad culinaria de Rubén y un Pedro visiblemente alterado. Este episodio de discordia en Playa Olimpo promete ser un momento decisivo en la convivencia del grupo, marcando un antes y un después en sus relaciones, especialmente para Pedro, quien ya había mostrado su temperamento anteriormente.