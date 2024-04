Las noticias han rodeado a Carmen Borrego desde que abandonó Supervivientes por asuntos médicos. Lo que iba a ser un regreso tranquilo y en el que iba a exponer, una vez aterrizase en Madrid, cómo ha sido su experiencia en Cayos Cochinos. Sin embargo, la separación de su hijo José María Almoguera ha trastocado todos estos planes, ya que la llegada tranquila se ha convertido en un aterrizaje forzoso.

"A mí me dicen que mi hijo se separa. Veo que han vendido conjuntamente la separación. Pero de quien se ha separado mi hijo es de mí", confesó Borrego después de que su hermana Terelu Campos le dijese la noticia del divorcio y de que tanto José María como Paola Olmedo habían vendido una exclusiva en la que le atacaban y la señalaban como uno de los principales problemas de la relación.

El pasado viernes, en el programa de Emma García, Borrego habló de nuevo para explicar su punto de vista y la propia presentadora dio su opinión sobre cómo interpreta este enfrentamiento familiar. "Yo creo que José no sabe dónde se ha metido porque no sé si va a poder aguantar todo lo que se va a decir, porque es muy complicado estar donde está. Tampoco me creo que lo haya hecho sin intención. No sé si ha medido las consecuencias, pero van a ser serias. Ojalá lo sepa y aguante todo, porque lo tengo un especial cariño".

También aprovecharon para darle a Borrego un dato revelador y que le sorprendió nada más escucharlo.

Lo que ha perdido Borrego en Supervivientes

Desde antes del comienzo del programa se sabía que Borrego era una de las grandes estrellas de esta edición y así lo demostró los primeros días, centrando las miradas en cómo iba interactuando con el entorno de Honduras y con sus compañeros. Además, también se dio a conocer su caché, el más alto de la edición.

A su regreso, la Borrego que había saltado del helicóptero en Honduras no era la misma que la que apareció por el plató de Supervivientes. El tono de piel, más oscurecido por el sol y una evidente bajada de peso fueron los dos detalles que más saltaban a la vista. "Estoy súper morena. Perder he perdido, mira cómo me queda el bañador. ¿Cuánto habré perdido? Cabe otra Carmen aquí", expresaba la concursante en el programa ¡De Viernes!

Precisamente, Omar Suárez en Fiesta sacó a la luz un dato muy revelador y es que la hermana de Terelu Campos había adelgazado nada más y nada menos que cinco kilos durante las dos semanas y media que estuvo en Honduras, una cifra muy destacable y que le sorprendía a ella misma. "Yo pensaba que no había adelgazado tanto", expresó la exconcursante con cara de asombro.