Supervivientes 2024 llega a Telecinco el próximo jueves 7 de marzo. La cadena ya tiene todo listo para arrancar uno de los realities más extremos de la televisión y la lista de concursantes confirmados está lista.

Antes de su partida a Honduras, Carmen Borrego se pasó por el plató de 'De Viernes' para hablar de sus miedos en el concurso y sobre como afronta esta dura experiencia. Lo que más ha sorprendido de su revelación ha sido la petición que le ha hecho a Jorge Javier ante su llegada al concurso.

La colaboradora ha desvelado que al presentador le gusta más verla enfadada, por lo que le ha pedido que, al menos el primer día, no le toque "esa tecla", explicaba Carmen. "Le decía que yo, que tengo bastante sentido del humor y ridículo, heredado de mi madre, hay una tecla que no sé qué es, que si me la toca me hundes. Y le he dicho que no la toque el primer día. Tener carácter no significa tener mal carácter", ha asegurado.

También ha confesado que es lo que más le asusta de su llegada al concurso. "Tengo miedo de que parar allí me haga vivir un duelo que aún no he vivido", ha explicado la hermana de Terelu Campos.

"Miraré al cielo, le pediré ayuda, le diré que la echo mucho en falta, que la vida sin ella todavía es muy difícil. Sigo hablando con ella, me duermo hablándole", ha manifestado sobre su madre y como hará para gestionar su ausencia.

"Me voy a poner metas cortas, quiero ir paso a paso. Quiero llegar lejos, las cosas en la vida hay que intentarlas", ha apuntado Carmen.

