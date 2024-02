'Supervivientes 2024' suma a su elenco a una destacada figura de una de las familias más reconocidas en el mundo del espectáculo y que ya sonaba en muchas quinielas. Carmen Borrego, hija de María Teresa Campos y hermana de Terelu, se embarca hacia Honduras para enfrentarse a los retos de una versión extrema del programa.

Carmen no es ajena a la televisión y en ella ha demostrado su versatilidad, tanto detrás, al principio de su carrera, como delante cuando tuvo un papel destacado en Sálvame. A pesar de ello, jamás la habíamos presenciado asumiendo el papel de una verdadera superviviente.

En la web de Telecinco Carmen ha explicado que “no me lo creo ni yo. Dónde he podido llegar para tomar esta decisión. Estoy muerta de miedo, pero, una vez que me comprometo, lo hago. No sé si lo haré bien o mal”, apunta la colaboradora de ‘Vamos a ver’ y ‘Así es la vida’.

“Para mí, lo más importante es no defraudarme a mí misma (..) Tengo muchas ganas y espero que estas ganas superen al miedo”, explica en su vídeo de presentación.

Carmen ya sonaba en todas las quinielas de los posibles concursantes de Supervivientes 2024, incluso se ha llegado a rumorear sobre el suelo que cobraría la hermana de Terelu Campos. Otros nombres que suenan con fuerza y que todavía no están confirmados son el de Aura Ruiz, mujer del futbolista Jesé Rodríguez, Claudia y Mario, pareja de La isla de las tentaciones, Miri Pérez-Cabrero de Masterchef y Gorka Ibarguren, de El Cazador.

¿Quién es Carmen Borrego?

La recién anunciada concursante del desafío más intenso de Telecinco va mucho más allá de Terelu y María Teresa Campos, y ahora también su sobrina, Alejandra Rubio. Borrego posee una dilatada carrera profesional y ha sido parte de algunos de los formatos televisivos más populares.

Su debut en Telecinco se remonta a 1996 como directora adjunta de 'Día a Día', programa liderado por su madre que se convirtió en un hito de audiencia. Ocupó ese puesto hasta 2004.

Su incursión frente a las cámaras comenzó en 2016 con 'Las Campos', una serie documental que exploraba la vida cotidiana de su familia. Este proyecto le reportó un éxito fulgurante y le abrió las puertas a colaboraciones en programas destacados como 'Sálvame', 'Deluxe', 'Mujeres y hombres y viceversa', 'La última cena', y 'Ven a cenar conmigo', en el cual se coronó ganadora.

La faceta más íntima de Carmen Borrego

Carmen Borrego contrajo matrimonio con Francisco Almoguera en 1989, con quien tuvo dos hijos: José María y Carmen. Este matrimonio concluyó en 1996 con su divorcio. Muy sonada fue recientemente la boda de su hijo el posterior enfado de ambos, tras el que incluso se llegó a cuestionar que Carmen se hubiera enterado por televisión de que había sido abuela.

En 2014, Carmen volvió a casarse, esta vez con José Carlos Bernal, con quien celebra una década de un feliz matrimonio.

