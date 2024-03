El casting de Supervivientes se está cerrando y ya quedan muy pocos concursantes por confirmar. Una de las grandes sorpresas, aunque ampliamente filtrada, ha sido la confirmación de Carmen Borrego. La colaboradora de ‘Así es la vida’ se embarcará en esta aventura en Honduras donde pondrá a prueba su resistencia física y mental.

La hermana de Terelu Campos y ex colaboradora de ‘Sálvame’, coincidirá en el concurso con uno de sus grandes amigos, Kike Calleja. El reportero del programa de Telecinco también es uno de los concursantes confirmados y seguro que es un gran apoyo para la malagueña.

Borrego sigue así los pasos de otros colaboradores de Sálvame que también han participado en e reality como Anabel Pantoja, Mila Ximénez, Kiko Matamoros, Rafa Mora o la ganadora de Supervivientes en 2011, Rosa Benito

Y ha sido precisamente Carmen Borrego la que ha querido recordar a la cuñada de Rocío Cano cuando en el programa ‘Así es la vida’ le han dado una sorpresa y han conectado en directo con su marido, José Carlos Bernal, para que le diera ánimos de cara al concurso.

“No sé si la palabra es preocupado, preocupado no, pero sí que un poco inquieto, porque sé al reto que se enfrenta y lo único que quiero es darla muchos ánimos y mucha fuerza. Ella es capaz y sé que va a poner toda la carne en el asador… teniendo controlada la mente, lo demás irá llegando solo”, le decía Carlos Bernal durante la conexión en directo.

Pero Carmen le lanzaba una pregunta directa a su marido: “¿Tu vendrías a repetir la imagen de Amador y Rosa?”. En la mente de todos está la visita del hermano de Rocío Jurado a su mujer en los Cayos Cochinos y cómo se fundieron en un abrazo con el acabaron rodando por suelo y metiéndose en el mar. Historia de la televisión.

“No sería la misma imagen”, respondía el marido de Borrego. “Sabes que te quiero, que te voy a echar mucho de menos, que me quedo tranquila porque sé que tú vas a cuidar de todos los míos”, añadía la colaboradora. “Espero no defraudarte y que tú tampoco me defraudes. Tengo total confianza en mi marido y él en mi. He vivido un amor intenso y sin ansiedad, que es lo más importante”, afirmaba.

El marido de Carmen Borrego, preocupado

José Carlos Bernal explicaba a Sandra Barneda que “lo que más me preocupa es que consiga la tranquilidad mental sobre todo al principio, porque le puede traicionar el pensar cómo está la familia, en cómo estamos todos, si está todo en orden… Si al principio es capaz de controlar todo eso, todo va a ser más fácil. La fortaleza mental es lo que va a ayudar al cuerpo a tirar hacia adelante”, continuaba.

“La voy a echar de menos, porque es una persona que no es fácil estar sin ella, se la echa de menos cuando no está… no solo yo, sino toda la familia. Pero si todo es para mejor y para que ella se supere día a día, aquí estamos preparados para ello”, aseguraba José Carlos Bernal, marido de Carmen Borrego, en ‘Así es la vida’.

Por último, Bernal le recomendaba a su mujer que “ponga toda la fuerza porque ella lo puede conseguir. Que no piense que va a defraudar a alguien, no se tiene que defraudar a ella misma, que es lo más importante”.

Estos son los concursantes confirmados para el reality extremo de Telecinco: