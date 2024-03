Oto Vans comparte por primera ocasión su ardua y compleja transición de género en sus redes sociales. Tras años de mantenerse en silencio, el ex participante de 'Supervivientes' finalmente decide abordar públicamente su transición de género mediante un documental ‘Siempre fui Odette’, donde se revela como la mujer que siempre se ha identificado, Odette Vans.

Visiblemente emocionado, el croata se abre sobre el enorme temor que le genera este nuevo proceso de "salir del armario" por segunda vez. "En redes me presenté como Oto y es muy difícil cambiar", menciona, expresando su miedo al "rechazo". Oto se hizo popular en las redes sociales hace más de una década, destacándose rápidamente gracias a su habilidad con el maquillaje y dando su particular visión desde un punto de vista del maquillaje masculino. Su carisma y humor le ayudaron a ganar rápidamente una gran cantidad de seguidores y en la actualidad tiene casi 300.000 seguidores en su cuenta de Instagram.

En este documental, el influencer aprovecha para rememorar ciertos momentos difíciles de su niñez, afectada por el consumo de drogas y su vida dentro de una comunidad evangelista, donde pasó muchos años y que tuvo un impacto significativo en su decisión de salir del armario y en su transición.

"Tengo miedo de volver a salir del armario y sentir rechazo", admite con lágrimas, solicitando a la gente y a sus seguidores que comiencen a llamarla Odette, tal y como se llama ahora en sus redes sociales.

En el primer capítulo del documental, Vans realiza un recuento de su difícil infancia. Acompañada por su madre, su hermano Billy y su psicólogo, Odette discute las numerosas "luchas internas" que enfrentó durante su juventud y cómo fue crecer en un entorno que no la aceptaba. Odette también describe cómo gradualmente ha logrado reivindicar esa libertad que nunca tuvo durante su niñez y juventud, lo que la ha llevado a ser la mujer que es hoy. De compartir contenido en redes como una "persona loca y desquiciada" a encontrar su propio espacio.

Influenciada negativamente por las doctrinas de su iglesia, con la que más tarde rompería lazos completamente, la persona que anteriormente conocíamos como Oto llegó a pensar que estaba 'enferma' y que su "objetivo" en la vida, según lo que le enseñaron, debería ser "formar una familia y ser un hombre hetero…". "La homosexualidad era el pecado grandísimo, sí", afirma.

Su travesía, su historia y su transición no han sido sencillas, y para ello, Odette no solo ha tenido que someterse a varias operaciones estéticas; también ha enfrentado luchas internas para aceptarse a sí misma y lograr que los demás la acepten y llegó a caer en una depresión.

Odette en Supervivientes

En 2019 Odette decidió embarcarse en la aventura de Supervivientes donde compartió isla con personajes tan dispares como Colate, Dakota, Omar Montes, Isabel Pantoja, Chelo García Cortés o las Azúcar Moreno.

Pero Odette no guarda un buen recuerdo de su paso por Honduras de donde destacó el “falserío” que había. Estas declaraciones en el podcast ‘Animales Humanos’ no fueron los únicas: "El director del programa te sugiere que hagas X cosas. Sugerencias así como suavecitas, y si no cumples como que tienes un poquito de castigo, como que no te sacan. Lo digo por experiencia", aseguraba.

Odette parece que quedó escarmentado de la experiencia y afirmó que no volvería a participar en el concurso de supervivencia.

