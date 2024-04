El abrazo entre Kike Calleja y su mujer, Raquel Abad era casi lo más esperado de la noche del martes. Y así ocurrió en el plató de Supervivientes. El emotivo reencuentro con su mujer y su padre fue lo mejor para el periodista, pero las sorpresas no iban a parar en su noche. Una noticia bomba que le iba a impactar: la exclusiva y separación del hijo de Carmen Borrego, su gran amiga.

Carmen, su compañera en Supervivientes, eligió no ser la persona que compartiera esta noticia con Kike, al no ser capaz de verbalizar lo que le había ocurrido. Fue Nagore Robres quien informó a Kike sobre lo que había ocurrido: la noticia de la separación y la exclusiva donde la criticaban.

"Lo siento por ti porque no te lo mereces (...) Que te critiquen sabiendo todo lo que has hecho por ellos, me parece muy injusto". Estas palabras resonaron profundamente, llevando a Carmen a abandonar el plató por un momento, abrumada por las emociones que sentía. “Si te critican no me parece bien”, añadía Kike Calleja.

El paso de Kike Calleja por Supervivientes

En otro aspecto de su experiencia, Kike Calleja reflexionó sobre su participación en Supervivientes. Consideró el programa como la realización de un sueño, aunque admitió que esta aventura le dejó algún que otro “enemigo”, mencionando específicamente a Ángel Cristo. A pesar de las diferencias, Kike afirmó no albergar resentimiento hacia Ángel.

El periodista reveló estar esperando que Ángel le presente pruebas para poder creer en su versión de los hechos. Aun reconociendo los desafíos que Ángel ha enfrentado en su vida, Kike se inclinó por la perspectiva de la madre y hermana de Ángel, basándose en la información proporcionada por otras fuentes.

A la vuelta del vídeo de presentación, Carlos Sobera explicaba que Carmen se había sentido indispuesta por hablar del tema y había tenido un bajón y “nos ha pedido permiso para abandonar el plató. No le pasa nada, le ha dado un poco de bajón”.

Carmen Borrego ataca a su nuera

Carmen Borrego se volvió a pronunciar en los programas en los que colabora en Mediaset sobre su distanciamiento de su hijo a raíz de la demoledora exclusiva que José María Almoguera y su mujer Paola Olmedo han concedido a la revista 'Semana' cargando duramente contra ella y culpándola del fracaso de su matrimonio.

Reproches a los que la hija de María Teresa Campos no ha dudado en responder con rotundidad en sus diferentes apariciones en los platós de Mediaset desde que regresó de Supervivientes. Este martes regresaba a 'Vamos a ver' y, más clara que nunca, arremetía contra su nuera, que como ha dejado entrever está detrás de los ataques de José María: "A mi hijo le voy a defender por encima de todo, pero ella no es mi hija. Creo que hace esto para salvar su matrimonio y lo hace de forma condicionada. Si me tienen que sacrificar a mí para que sea feliz, yo me sacrifico". "No sé por qué ha hecho esto, pero yo nunca estaría con una persona que no quiere a tu familia. Yo cuando perdono también olvido, pero Paola está claro que ni perdona ni olvida" ha sentenciado.

Unas declaraciones con las que ha puesto el foco en su nuera, aunque minutos después negaba haberla 'responsabilizado' de orquestar la exclusiva que ha dinamitado la relación con su hijo. "Yo no pongo el dedo en nadie, no os inventéis cosas que yo no digo" ha afirmado enfadada ante las cámaras de Europa Press, negando que haya señalado a Paola como el 'cerebro pensante' de la exclusiva. "Es un tema familiar, un tema delicado como para que os inventéis cosas que yo no he dicho porque yo ya no pienso en nada" ha añadido, dando un paso atrás en su opinión sobre la mujer de su hijo.