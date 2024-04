Las tramas en Supervivientes no cesan y por eso, y tras un mes de concurso, ya se han formado alianzas y amistades dentro de la isla. Por ello, algunos participantes han recibido un "pergamino" con interrogantes delicados.

Después de compartir varias semanas en la isla, enfrentándose a momentos buenos y malos con el resto de concursantes, surge la pregunta: ¿lograrán forjar amistades duraderas? ¿Quiénes son sus aliados más sólidos en los Cayos Cochinos? Pedro García Aguado, Arantxa del Sol y Aurah Ruiz ofrecen sus respuestas a través de vídeos exclusivos para la plataforma digital de Telecinco.

Entre las relaciones más consolidadas en los Cayos Cochinos se destaca la de Pedro García Aguado junto a Arkano. Su entendimiento parece ser ideal, mostrando un apoyo mutuo en situaciones difíciles. Un claro ejemplo fue la capacidad de Arkano para apoyar a Pedro durante uno de sus momentos más bajos en el concurso en el que todos los concursantes llegaron a nominarle para que el “hermano mayor” abandonara el concurso por su mal estado físico.

En el vídeo de Telecinco, Pedro afirma convencido que su vínculo con Arkano irá más allá cuando acabe el programa. Comparte una razón adicional que lo lleva a pensar así, revelada de manera exclusiva: "Arkano es un chaval que creo que el día de mañana, por circunstancias suyas personales, vamos a tener mucho contacto y muchas horas de charlas juntos”.

Lo que no sabemos es si este vídeo se grabó antes o después del último enfrentamiento entre Arkano y Pedro por cocinar la comida. El colaborador de televisión le dijo a sus compañeros que ese día no cocinaría con Aurah puesto que el resto ya se había puesto a ello y esto no sentó bien al rapero.

La disputa entre ellos subió de tono cuando Pedro estalló contra Arkano porque no fuera claro con él y le dijera que no quería hacer la comida. Además, incluso llegó a llamar al alicantino “mediocre”. Horas después, ya en directo con Sandra Barneda, parece que todo quedó explicado y que simplemente fue un malentendido entre ambos.

La amistad de Arantxa del Sol

Por otro lado, Arantxa del Sol ha explicado que su cercanía también será con Pedro García Aguado y ha manifestado su interés en profundizar su relación con una concursante en particular. Arantxa siente que, especialmente en las últimas dos semanas, ha descubierto en Pedro a un compañero muy importante. "Nos hemos convertido en los 'papis' del grupo y estoy convencida de que nuestra amistad perdurará", comentó.

Asimismo, Arantxa admite su deseo de continuar conociendo a Rocío Madrid y cree que se seguirán conociendo más allá del programa.

Aurah Ruiz

Aurah Ruiz, por su parte, ha tenido varios conflictos con sus compañeros durante el transcurso del concurso, el más fuerte, sin duda, con Rubén Torres, así que a este lo descartamos de pleno. Sin embargo, se muestra segura de que mantendrá contacto fuera de los Cayos Cochinos con Claudia (y de rebote con Mario por ser novio de la catalana) y con Pedro.