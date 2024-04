A lo largo del primer mes de Supervivientes 2024, Sofía Suesun no ha escatimado en demostrar su apoyo a Kiko Jiménez, su pareja, en su cuenta de Instagram. Sin duda es uno de los grandes temas de debate ya que a nadie se le escapa que la ganadora de Supervivientes y de Gran Hermano está vetada en Mediaset y no acude al programa a defenderle. En su lugar acude su madre, la suegra de Kiko, Maite Galdeano, que aportar aporta… poco pero entretiene. Así, Sofía Suescun ha usado su encuenta de Instagram para dar su opinión sobre la participación de Kiko en el concurso.

Sofía ha elogiado a Kiko por su excelente desempeño: "No es porque sea mi novio… pero es que… está haciendo un concurso impoluto", afirma, añadiendo que le "echa mucho de menos" pero prefiere que se quede en el concurso esperando verlo en la final: "Han estado sin fuego, sin comida, con temporales, y siempre afrontándolo todo con la positividad que le caracteriza. Y lo gran pescador que está siendo, ¡además de generoso!".

La hija de Maite Galdeano ha sugerido que, dadas las circunstancias y el comportamiento de sus compañeros, Kiko debería dejar de compartir sus pescados con ellos: "Yo soy él y, a partir de ahora y viendo a sus compañeros, no les regalo ni un pez", opina, criticando el intento de algunos concursantes de Playa Limbo de hacer un video para mostrar a Kiko como alguien egoísta, lo cual según ella, terminó por perjudicarlos: "Quisieron hacer un vídeo dejando a Kiko de egoísta y salieron malparados. Concursantes de Playa Limbo: si os entran las prisas por hacer un vídeo, utilizad un poquito la cabeza".

Sofía carga contra Laura Matamoros

Sofía también comenta sobre la prueba de apnea que Kiko no ganó, justificando que no valía la pena correr riesgos innecesarios por falta de oxígeno al cerebro. Irónicamente señala que Laura Matamoros, quien ganó esa prueba, parece haberse saltado las clases de cultura general, como aquella en la que se explicaba el valor de Pi, a lo que Sofía recalca. “Vale que Kiko no ganara anoche la prueba de apnea porque si has ido al colegio y te han explicado la peligrosidad que corre el cerebro por no mandarle oxígeno pues tampoco vas a estar allí abajo para quedarte lerdo. Casualmente ganó esta prueba Laura Matamoros que creo que ese día tampoco fue al colegio como cuando explicaron qué era el número Pi, ¡pero no quiero ser mala!”.

Además, Sofía arremete contra Laura por intentar crear una "carpeta" con Kiko, quien ha dejado claro en múltiples ocasiones su desinterés por otras relaciones al estar profundamente enamorado: Creo que ha quedado claro que los 'carpeteos' forzados no existen y es que mi chico no me va a cambiar por nada, ¡ni yo a él, ojo!".

Con estas palabras Sofía confirma que confía plenamente en Kiko y en que no va a tener nada con Laura Matamoros y menos después de ver las tremendas broncas entre ambos. Lo cierto es que al andaluz se le está complicando su estancia en la isla, que tan plácida era cuando estaba Lorena Morlote, ya que no acaba de congeniar al 100% con sus compañeros.

Lo que no se le puede negar son sus labores de supervivencia, y tal y como dice Sofía es él el que pesca y lleva comida al resto de sus compañeros, por lo que tampoco se entiende que le critiquen por esto. Poner en riesgo la comida en Supervivientes desde luego que no parece lo más inteligente. Veremos cómo reacciona Kiko Jiménez estos días en la isla y si sigue alimentando a sus compañeros.