En el entorno de Playa Condena, parece que Miri, Marieta y Gorka tienen ciertos roces con Ángel Cristo Jr., y la animadversión es mutua. En el último programa de Supervivientes Sandra Barneda le preguntó a Ángel por esta situación y para que pudiera responder a los comentarios que estos concursantes habían hecho sobre él en varias ocasiones. El hijo de Ángel Cristo y Bárbara Rey inició su intervención aclarando que no participaría en la conversación si se veía interrumpido por gritos, a lo que Sandra respondió: "Esperemos que eso no pase".

Y Ángel fue implacable con sus compañeros: “Expresarme en sus términos dialécticos es una batalla perdida siempre. Marieta, en concreto sabe muy bien como provocar a un hombre. Se mueve muy bien por los bajos fondos, como pez en el agua. Lo siento por la gente que me apoya y por mi familia pero esto no va a volver a ocurrir. Ella dice que me gusta ella y cuando llegó dijo que era una fantasía dormir con Ángel Cristo Jr. Le tuve que pedir en dos ocasiones que guardase la distancia”.

No solo Marieta recibió comentarios de Ángel; también tuvo palabras para Gorka, a quien aconsejó prestar más atención a sus asuntos fuera del programa y ser prudente. Que tengas cuidado. No estás pendiente de lo que hay fuera…”, decía Ángel que añadía que “Gorka es una persona muy cercana y quiero que piense en la gente de fuera”. Confuso, el concursante vasco intentó obtener más claridad sobre las insinuaciones, a lo que Ángel respondió enfatizando la importancia de cuidar las relaciones fuera del entorno televisivo.

Miri intervino para confirmar que Gorka sí se preocupaba por su vida fuera de Supervivientes, lo que Ángel aprovechó para advertirle a Gorka que podría terminar envuelto en problemas como los que él había enfrentado. Ángel concluyó su intervención asegurando que había aprendido de sus errores y que no se rebajaría de nuevo a ese nivel: “Esto no va a volver a ocurrir. No voy a caer tan bajo nunca más”. Añadió que en el programa no buscaba amistades ni era un lugar para ello.

Marieta, “ignorante”

La discusión se intensificó después de un comentario despectivo de Ángel hacia Marieta, tildándola de "ignorante", lo que provocó una rápida reacción de su parte. "Estás todo el día deseando hablar conmigo. Parece que te gusto. Para sacarme el doble de edad das mucha pena", decía la ilicitana sacando nuevamente la manida carta de la edad. En ese momento, Miri intervino para defender a su gran amiga dentro del concurso enfrentándose a Ángel y exponiendo su falsedad, a lo que Ángel respondió con un ataque directo hacia Miri, acusándola de eliminar a sus competidores para ganar: “Vas a ir 'aniquilando' poco a poco a la gente que te quede y lo que sea con tal de ganar”