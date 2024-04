La crítica de Monegal: Alarma en ‘El hormiguero’ por lo que dice Sánchez

Después de su alocución anunciando que se queda, Pedro Sánchez fue entrevistado por Marta Carazo y Xabier Fortes en el ‘Telediario’ de las 21h. (TVE). Habló sobre todo de ‘la regeneración democrática’, ese nuevo lema que ha brotado después de los cinco días que ha pasado reflexionando.

Y dentro de este concepto de ‘regeneración’ –todavía no explicado– se ha referido ampliamente a ‘la maquina del fango’ que definió como "La mentira, la difamación, la perversión del debate público" y añadió "Hay que proteger la democracia de los pseudomedios de comunicación, medios digitales, páginas web, redes sociales… (...) Estas mismas personas que participan de estos digitales acaban en tertulias de medios de comunicación donde propagan los bulos y la desinformación (..) No se puede confundir la libertad de información con la libertad de difamación". No concretó el presidente Sánchez cual será el procedimiento para ‘acabar’ con todos estos ‘medios’ (solo citó el nombre de uno, ‘TeleMadrid’) pero en ‘El hormiguero’ (A-3 TV) tomaron nota y Pablo Motos anuló la mesa cómica –habitual de los lunes– y convocó de urgencia a sus tertulianos de la mesa política para abordar el caso (María Dabán, Rosa Belmonte, Rubén Amón y Juan del Val). O sea, las palabras de Sánchez han generado alarma. En esta sesión extraordinaria de ‘El hormiguero’ hubo sarcasmo e inquietud a partes iguales. "¡No sabemos cuánto nos queda, te van a detener a ti Pablo! (..) No acabo de entender a Sánchez, pero me da un poco de miedo (..) Ha amenazado con supervisar las tertulias (..) ¿Qué va a hacer con los que somos críticos?" lanzaban los tertulianos. Y Motos remató con inquietud: "¿Cual es la idea de país que tiene Sánchez? ¿Gobernar para los mios y a los demás les eliminamos? (..) ¿No vamos a poder hacer esta tertulia?".

¡Ah! Quisiera tranquilizar a Pablo. Toda mentira o difamación vertida en los medios se ha venido resolviendo, en democracia, con la correspondiente denuncia y el Código Penal en la mano. No se cual es la novedosa idea que ahora quiere impulsar el presidente Sánchez. Ni siquiera sé si él mismo lo tiene claro. Pero quizá convendría recordar a Voltaire, aquella célebre máxima que se le atribuye: “Detesto lo que dices pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo”. Es del siglo XVIII, pero aquí y ahora puede ser de gran utilidad.