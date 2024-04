Arantxa del Sol se ha convertido en una de las protagonistas del último programa de Supervivientes. La asturiana se llevó doble sorpresa el domingo y, para su suerte, ambas fueron de lo más positivas: la salvación y consecuente permanencia en el reality de supervivencia y la visita de su marido Finito de Córdoba.

Del Sol, que además ya no formará parte de Playa Limbo tras la eliminación de esta localización e integración de sus concursantes en las dos principales, ha tenido la oportunidad de disfrutar de un privilegio con el que no todos los concursantes cuentan: dormir con su pareja, que no participa en el concurso.

A pesar de que salieran muchas de las imágenes del concurso, otras tantas quedaron en el archivo, pero Telecinco ha tomado la decisión de dejar ver algún detalle más que esclarece la situación de la concursante asturiana en la isla. Del Sol fue sincera con el torero: "Me llevé muchas decepciones y estoy sorprendida de cómo es la gente joven, de calculadora...".

Una vida juntos

¿A quién se refería la asturiana con estas palabras? Pues, entre otros, al rapero Arkano: "Le pasó un poco como a mí desde el principio, se vio pequeñito y luego se vino arriba". Ya junto al resto de concursantes, Finito de Córdoba se ponía tierno y explicaba cómo estaba viviendo la experiencia: "Te das cuenta del vacío tan grande que se queda, son muchos años juntos y sí se nota".

Y es que el matrimonio ya lleva unido 23 años y no queda nada para la celebración de las bodas de plata. Media vida juntos que la pareja celebrará con una fiesta dentro de dos años y a la que Laura Matamoros (que disfrutaba de sus últimas horas en el reality) y Kiko Jiménez se invitaban a sí mismos.