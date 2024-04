El reencuentro de los habitantes desterrados de Playa Limbo y Playa Condena y Olimpo ha dado grandes momentos en Supervivientes. No sabíamos cómo iban a reaccionar los concursantes cuando supieran que existían tres participantes que no conocían y que son concursantes de pleno derecho.

Kiko Jiménez, Arantxa del Sol y Blanca Manchón entraban en la palapa, al principio solos, para conocerla y comentar sus impresiones sobre el resto de supervivientes. Y ahí Arantxa del Sol explotaba contra Ángel Cristo: "Kike (Calleja) me ha contado algunas cosas de Ángel que son absolutamente mentira. Una mentira retorcida y desleal, que no solamente se las ha dicho a Kike sino a más personas (...) Al principio cuando me enteré de todo esto fue una gran decepción y ahora ya me da un poco igual", afirmaba la presentadora.

El presentador le preguntaba entonces por el recibimiento que le daría Ángel cuando la viera: "No lo sé, pero va a ser muy falso. Yo es que creo que no está bien de la cabeza".

Y ahí es cuando Carlos Sobera tuvo que pararle los pies a la presentadora ya que las insinuaciones sobre su estado mental no son aceptadas por el programa. “Eso son ya afirmaciones más serias que las vamos a dejar en el aire porque no se puede decir nunca que alguien no está bien de la cabeza, simplemente los nervios te pueden hacer perder el control de las situaciones", explicaba el presentador.

Pero Arantxa no se daba cuenta de la advertencia del presentador y añadía: "Pero mucho. Y los ojos, y la cara, y los temblores y todo" y Carlos cortaba la conversación.

El reencuentro de Ángel Cristo y Arantxa del Sol

La entrada de los concursantes a la Palapa dejó con la boca abierta a sus compañeros. La entrada cañera de Kiko Jiménez no defraudó, sincero y directo como siempre pero la de Arantxa del Sol los dejó confundidos.

No sabemos por qué pero la mujer de Finito de Córdoba se negó a hablar del tema, cuando era el momento de hablar del tema… “A Ángel Cristo es que no le quiero ni ver. Ha cambiado mi opinión de él completamente. No quiero ni hablar de este señor, para mi no existe”, decía Arantxa.

Carlos Sobera sabe que esto no se puede quedar así, que hay que tirar del hilo del prime time y le volvía a preguntar por qué era lo que le había enfadado tanto del hijo de Bárbara Rey. “Qué no ha hecho”, añadía Arantxa y le espetó a Sobera “no voy a hablar de este señor, ahórrate el tiempo”.

Ángel Cristo se quedaba con cara de póker ya que la entrada de Arantxa parecía que le había gustado, ya que puede ser que fuera la única aliada con la que contaba en el concurso. Pero Kike Calleja se sirvió la venganza en plato frío y le salió bien.

"La verdad es que no sé el motivo de esta actitud, como no sea que Kike le haya dicho algo… Yo ya estoy acostumbrado a ser el malo de la edición y además asumo el papel. Se les da muy bien dejarme mal" decía Ángel, lo que quiere decir que sabe perfectamente por dónde van los tiros…

Así quedan las playas de Supervivientes

Y por si Arantxa no hubiera tenido suficiente… ¿con quién le tocó compartir playa? Efectivamente, con el hijo de Bárbara Rey. Kiko y ella pasarán a convivir con los habitantes de playa Condena (Gorka, Miri, Ángel, Marieta y Javier Hungría) y la presentadora casi no podía contener las lágrimas. Por su parte Blanca Manchón lo hará con Rubén Torres, Aurah, Arkano, Pedro Aguado, Mario y Claudia.