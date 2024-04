'Así es la vida' rescataba este jueves el testimonio de María Luisa, quien fuera íntima amiga de Ángel Cristo y quien tiene en su poder alguna de sus pertenencias. A raíz del testimonio de Ángel Cristo Jr. en 'Supervivientes 2024', esta mujer ha asegurado que tanto él como su hermana recibieron lo que su padre quiso que fuera para ellos.

Unas declaraciones que llaman la atención teniendo en cuenta que Ángel ha asegurado en Honduras que no tiene nada en su poder de su padre y que le gustaría tener algo que le recordase.

María Luisa aseguraba para el programa que el domador de elefantes le dejó unas memorias que nunca le entregará a nadie porque este quería que las tuviese ella. Tanto es así que se desplazó 200km -desde su circo hasta donde estaba ella- para entregárselo.

Además, hablaba de que los hijos, si quieren las pertenencias que ella tiene de su padre tendrían que pagarle el dinero que Ángel Cristo le debe... una advertencia a la que tendrá que responder el hijo de Bárbara Rey cuando regrese de Honduras.

Por su parte, Sofía Cristo nos ha confesado que no conoce a María Luisa y que tampoco es consciente de lo que ha dicho públicamente porque "no he visto nada y no sé quién es".

La hija de la vedette ha guardado silencio cuando le hemos preguntado si le gustaría recuperar algunas pertenencias del domador, enseres que tiene la última persona que vio con vida a su padre: "No voy a hablar". Unas palabras que chocan con la realidad que ha contado María Luisa y que seguirá desvelando esta tarde en directo.

Tensión en plató

Jorge Javier Vázquez preguntaba a Ana, la novia de Ángel Cristo, por su problema con las cervicales. Pero a continuación, ella le bailaba un poco de flamenco. Cuando el presentador pidió después a Carmen Borrego su valoración del momento, la respuesta de la exsuperviviente hizo que la tensión estallase en el plató.

Ana había explicado a Jorge Javier que tiene "problemas en las cervicales y hernias discales". De ahí que siempre tenga una pose tan recta en las galas. "Tengo una pose muy flamenca también porque soy bailaora de flamenco", añadió. El presentador no se pudo contener a pedirle una demostración. Ana se movió con arte aún asegurando que no podía por sus problemas. A continuación, Jorge Javier Vázquez preguntó a Carmen Borrego por su veredicto si fuera jurado de un 'talent show'. "Fuera. No puede decir que no se puede mover y luego bailar flamenco. O me creo una cosa o me creo otra", soltó la colaboradora de televisión. Ana respondió totalmente indignada: "Yo puedo demostrar el parte médico, porque usted va de plato en plató y estaba que se moría", contestó.

En ese momento, Carmen Borrego evitaba responder argumentando que no iba a faltarle el respeto. Pero momentos más tarde le decía que no tenía reparo en "regalarle algún plató para yo descansar". "Me han ofrecido y he dicho que no", aseguraba Ana. Sin duda, Carmen Borrego y Ana están muy lejos de ser amigas. Avanzada la gala, el clima de tensión entre Carmen Borrego y Ana proseguía y la novia de Ángel Cristo volvió a cargar contra ella. Esta vez, acusándola de haber dejado "contaminación" en la isla. Kike Calleja saltó para defender a su amiga y ante los dardos que estaba lanzando Ana, así que dejó caer en público que ella y su pareja habrían hecho o tienen intención de hacer montajes "montajes".