No ha habido sorpresas en la repesca de Supervivientes… o sí. Laura Matamoros ya es una más en Honduras. La influencer ha salido del ostracismo en los Cayos Cochinos convertirá en concursante de pleno derecho tras haber sido la participante repescada. Hasta aquí poca novedad ya que todas las quinielas daban a la hija de Kiko Matamoros como la repescada al no haber iniciado con ella la vuelta a España.

Estaba claro que la “supuesta igualdad de condiciones” que promulga el programa se hubiera roto si el repescado hubiera sido uno de los concursantes que ya se encuentra en España: Rocío Madrid, Kike Calleja y Lorena Morlote. La sorpresa vino cuando fue Mario el que declinó participar en la repesca. Esa sí que fue la verdadera novedad y sorpresa de la repesca.

Pero como no hay dos sin tres, Laura Matamoros volvía a lanzarse desde el helicóptero pasando a los anales de la historia del programa como la protagonista del salto de mayor altura de esta edición. Doce metros así lo avalan.

Su llegada a la competición oficial ha comenzado con una dedicatoria en la que su familia se ha llevado los honores, empezando por su madre por quien ha dicho que tiene sus valores, a su padre "por supuesto", a sus hermanos, entre ellos a su hermana Anita y a ella misma: "Me merezco lo mejor después de todo esto", ha dicho antes de tirarse al agua.

Una vez en tierra firme, y tras la bienvenida de Laura Madrueño, Laura Matamoros se ha encaminado a la palapa. Lo ha hecho sin poder contener la emoción y con la sensación de estar viviendo la primera vez allí. Siete años después, la concursante ha pisado de nuevo el lugar donde minutos más tarde se ha reencontrado con dos de sus puntos fuertes: Miri, su 'cuenta pendiente', y Kiko Jiménez, su inseparable compañero en playa Limbo, durante las primeras semanas de reality.

Enfrentamiento con Miri

Precisamente con Miri ha tenido su primer enfrentamiento de esta nueva etapa de Laura Matamoros como concursante oficial. Viejas conocidas -Miri es amiga de Anita Matamoros-, las dos se han visto cara a cara en la palapa donde Laura le ha manifestado lo que piensa sobre su participación basándose, principalmente, en lo que le han ido contando los compañeros expulsados. Un aperitivo de lo que está por llegar, considerando que una vez reunida con el resto de supervivientes, Laura Matamoros ha decidido unirse al equipo de Playa Condena, donde está el grupo formado por, entre otros, Miri y Ángel Cristo.

“Creo que según lo que han ido contando mis compañeros. Vine sin prejuicios y he ido hablando con la gente que ha llegado a Cayo Paloma y todos dicen los mismo sobre tí: que eres una gran actriz en cuanto a cómo actúas, sabes perfectamente en cada momento, te encanta la cámara, estás donde tienes que estar en el momento justo”. Pero no quedaba ahí Laura: “Gran actriz no creo que seas porque no sabes mentir”, que no daba crédito. “Me dices todo esto pero no has convivido conmigo”, decía Miri y ambas se mostraban dispuestas a intentar convivir.

La metedura de pata de Laura Matamoros

El reencuentro de Laura Matamoros y Kiko Jiménez ha sido muy emocionante ya que el andaluz no daba crédito a volver a verla allí. “He sido repescada”, le explicaba. Kiko estaba con la tarta de chocolate que acababa de ganar en la prueba de los Juegos Olímpicos y le ofrecía a la hija de Kiko Matamoros un pedazo, a lo que ella le contestaba: “come, come que vengo bien comida”.

Esto hacía saltar todas las alarmas ya que Supervivientes ha informado de que las condiciones son las mismas para todos los concursantes y se demuestra que no es así y pone contra las cuerdas a la organización. Igualmente los defensores de Laura hacen otra reflexión que también es verdad: “Laura fue expulsada y se enteró unos días más tarde que optaba a la repesca, no se por qué estáis tan alterados porque haya dicho que viene bien comida si no ha incumplido ninguna norma del programa”.

En este sentido, tiene todo el sentido que Laura haya comido durante el tiempo que fue una concursante expulsada, pero entonces Supervivientes no puede decir que están en las mismas condiciones. Algo que, obviamente, tampoco se hubiera cumplido si hubiera repescado a algún concursante que ya estaba en Madrid. En este caso lo más justo hubiera sido que Mario fuera el repescado, pero no quiso tener esta opción.