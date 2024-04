Marieta ha llegado a Supervivientes completamente libre de ataduras amorosas después de su tumultuoso paso por La isla de las tentaciones, donde acudió con su novio, Alex Girona, y al que le fue infiel con uno de sus tentadores. No sólo fue infiel si no que lo dieron todo en la villa aunque finalmente la relación no salió y Alex abandonó la isla con su tentadora, Gabriela, con la que también había sido infiel a Marieta.

Ahora en Supervivientes una de las tramas más interesantes está en saber si la ilicitana tiene intención de cambiar de estado civil… Inicialmente, habían rumores sobre una posible conexión con Rubén Torres, pero ahora los focos se han girado hacia Gorka Ibarguren, según insinuaciones hechas por Kiko Jiménez.

El celestino de la edición antes le había contado a Marieta cómo el bombero catalán no le quitaba el ojo de encima y ella confesaba que se sabía todos los tatuajes de su cuerpo. Marieta estaba encantada con la confesión pero afirmaba que le había prometido a su madre que no haría nada en Honduras. La conversación subió de tono cuando Rubén le confesó que en cuestión de sexo él no tenía tapujos y hacía de todo. A Marieta los ojos le hacía chirivitas.

¿Gorka y Marieta?

Pero ahora ha habido un giro dramático de los aconticimeintos y durante una charla en Playa Olimpo, Kiko mencionó no haber hablado con Marieta sobre Gorka, pero destacó los continuos gestos cariñosos de este último hacia ella, como pequeños besos cerca de los labios y constantes muestras de afecto.

"Aquí", se señalaba. "Y muchos 'te quieros'. Y masajitos", confesaba Ángel Cristo por su parte. Y es que el hijo de Bárbara Rey ya advirtió al vasco de que su acercamiento con la ilicitana podía traerle algún que otro problema con su novia Andrea, lo que ofendió profundamente a Gorka.

El comentario de Kiko provocó risas y bromas entre los demás concursantes, sugiriendo con humor que "Love is in the air" (el amor está en el aire). Laura Matamoros expresó su sorpresa, calificando la situación como un auténtico "bombazo". Mientras la noche caía sobre Honduras, Laura reafirmaba su creencia en las palabras de Kiko: “Te aseguro que no miente. No se calla ni una”.

Ante la insistencia, Marieta respondió a las preguntas sobre si había besado a Gorka, negando haber dado besos a alguien, tratando de apaciguar los rumores. El debate continuaba con Arkano cuestionando si las afirmaciones de Kiko provenían de observaciones directas o confidencias de Marieta, a lo que Laura respondía que Marieta debió haberle contado directamente.

Ángel Cristo también intervino, afirmando haber sido testigo de lo mismo, y comentó haberle aconsejado a Marieta que prestara más atención a sus vínculos fuera del programa que a los que estaba formando en Honduras. A pesar de sus intentos por moderar la situación, admitió que sus esfuerzos no habían surtido efecto. "Cuando le di el consejo de que cuidase lo que tiene fuera y menos lo que tiene aquí dentro... y ahora se me da la razón", señalaba Ángel Cristo, convincente. "En vez de frenarlo, lo que ha hecho es seguir incrementando. Intenté que frenase, pero no lo ha frenado", añadía.

Gorka, por su parte, mostró su disgusto al enterarse de los comentarios que Kiko había hecho sobre él. En un tono molesto, declaró que no le preocupaba lo que una persona que no lo conocía pudiera decir sobre él, restándole importancia a la situación. “Kiko me la pela, me la suda. No me conoce, lo que diga no me impronta y no me va a influir”, sentenciaba.