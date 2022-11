Mariah Carey ya está agitando el avispero de la Navidad y lo ha hecho con un vídeo de despedida de Halloween. Y no es para menos, la cantante estadounidense es una de las grandes protagonistas de esas fechas por su archiconocida canción "All I Want For Christmas Is You". En centros comerciales, cabalgatas, cenas de empresa y en casi todas las casas del mundo suena por lo menos una vez este tema que se ha convertido en un villancico actual y todas estas reproducciones engordan el bolsillo de la artista.

Y debe ser un bolsillo muy grande, ya que Mariah Carey se embolsa cifras astronómicas cada Navidad por su "All I Want For Christmas Is You". Una canción que el resto del año está escondida, agazapada, a la espera de que llegue el frío y se guarden en el armario los disfraces de Halloween para resurgir como tu cuñado la cena de Nochebuena y colarse en cada evento navideño.

Mariah Carey cuenta con una extensa carrera, más de 21 discos publicados desde 1988 y varias hordas de fans dispuestos a todo. Pero la mayoría de los mortales solo conocen una canción de la artista y Mariah vive casi exclusivamente de este villancico universal, este himno navideño que se repite hasta la saciedad cada año y que difícilmente será desbancado en un futuro próximo.

La Navidad comienza cuando lo canta Mariah Carey. Lo curioso es que este tema navideño, lanzado en 1994 y que sigue siendo un clásico, se compuso en verano y en solo 15 minutos, tal y como explicó la cantante. Además, este villancico moderno no alcanzó mucho reconocimiento en su lanzamiento pero poco a poco y, en parte, gracias a convertirse en parte de la banda sonora de la película "Love Actually", la canción se coló en el imaginario colectivo de la navidad.

Pero, ¿cuánto gana Mariah Carey cada Navidad?

Cuánto gana Mariah Carey por "All I Want For Christmas Is You"

Según informó The Economist, Mariah Carey se ha embolsado con la canción "All I Want For Christmas Is You" más de 60 millones de dólares (53 millones de euros) desde su lanzamiento hasta 2019. Es decir, una media de ganancias anuales de 2,5 millones de dólares (2,12 millones de euros) únicamente por los royalties o derechos de autor.

Pero esto no es todo, porque las plataformas de música en streaming pagan un canon a los artistas por cada reproducción y en Spotify este tema navideño supera las 1.000 millones de reproducciones. Se dice pronto.

Por lo que si tenemos en cuenta Mariah Carey se lleva un centavo de dólar cada vez que "All I Want For Christmas Is You" se reproduce en una plataforma de streaming, estaríamos hablando de más de 10 millones de dólares solo en Sportify y solo por esa canción.

Además, a eso hay que sumar las compras en plataformas como iTunes, sus conciertos (cuyo precio de las entradas ronda los 200 dólares), sus participaciones en eventos, medios de comunicación, publicidad y merchandising. Mucho merchandising.

Y es que, además de tener un menú propio en McDonald's, Mariah Carey cuenta con una línea de productos navideños bajo su nombre, desde cuentos hasta pijamas, pasando por bolas de navidad (25$), camisetas (35$) y mantas (75$).

En definitiva, unos beneficios astronómicos y, seguramente, completamente necesarios para mantener el tren de vida de esta diva. Por lo que no es de extrañar que la artista esté deseando, quizá más que el alcalde de Vigo, que llegue la Navidad y que esté prendiendo la mecha navideña en redes sociales desde el 31 de octubre. Mariah, calienta que sales.