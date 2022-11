Paco León: «Cuando la gente te mira pierdes el placer de mirar y a mí es algo que me fascina»

Adaptar el creativo universo del escritor Juan José Millás ha sido todo un reto para el cineasta Félix Viscarret (Bajo las estrellas, Vientos de la Habana) en No mires a los ojos. La película que hoy se estrena lleva a la gran pantalla la novela Desde las sombras. Un drama de suspense que cuenta con un reparto de lujo, encabezado por Paco León, Leonor Watling, Àlex Brendemühl, Susana Abaitua, Juan Diego Botto. Ayer, dentro de los preestrenos del festival Antonio Ferrandis se proyectó la cinta en Kinépolis con la presencia de dos de sus protagonistas Paco León y Leonor Watling.

Su interpretación de Damián en No mires a los ojos es sobresaliente.

Sí, la verdad. Ha sido muy guay interpretar a Damián porque para mi ha sido un reto meterme en el papel de ese personaje tan extraño y tan para dentro y que exigía una interpretación como muy minimalista porque me paso toda la película escuchando y mirando. La peli tiene mucho de cine mudo y de reaccionar a muchas cosas solo con la mirada y los ojos. Me ha encantado.

Es un registro en el que a usted, con todo lo que ha hecho, no habíamos visto nunca.

Sí, pero después de todos los años que llevo en esto, es muy estimulante abordar nuevos tonos interpretativos.

¿La película es una advertencia o una provocación?

Yo creo que es una provocación y una reflexión a lo solos que estamos. La película, sobre todo, habla de soledades. Se juntan dos soledades, la de Damián y la de Lucia, y se conectan a través del armario y todo ese mundo mágico, absurdo y surrealista que tiene Juan José Millás que es el autor de la novela en la que está basada la película.

Como observador se vive mejor

Sí, a mí me gusta mirar. Cuando te miran pierdes el placer de mirar y los famosos o conocidos como yo perdemos mucho ese placer porque la gente te mira a ti y tu no puedes mirar. Aun así, yo me permito el sentarme con un café en una terraza y mirar y observar a la gente por la calle. Sí, me gusta mucho mirar.

Damián, el protagonista, tiene mucho de observador y espía.

Sí, tiene un poco de voyeur, de espía... Todo tiene que ver con la vida de los otros. Va de eso, del que escucha y se mete en la intimidad de los otros.

Los introvertidos, como su personaje, prefieren observar a actuar.

Lo que pasa es que después, y no quiero contar mucho más, vaya si participa. Al principio es un mero espectador, pero luego quiere intervenir y ejerce de justiciero.

La película arranca con que Damián se queda en paro y que, con un dolor angustioso, no sabe cómo reaccionar.

Describe un personaje muy solitario, que casi no tiene familia y que su rutina laboral lo es todo. Con la regulación de empleo que hacen en el taller de ebanistería se va a la calle después de estar treinta años trabajando de lo mismo y, cuando lo echan, se queda sin nada. A partir de ahí, y me gusta pensar en la metáfora de los cangrejos que encuentran una concha y se meten dentro, Damián encuentra ese armario y desde ahí vive. Damián, en el fondo, es una persona normal, porque todos en algún momento hemos pensado cosas tremendas. Todo el mundo tiene sus rarezas, y él simplemente es un hombre muy gris que un día decide entregarse a su propia complejidad.

Ahí, aunque parezca mentira, empieza su segunda vida.

Claro. Ahí es donde él se siente bien aunque nos resulte surrealista creerlo. Hay mucha gente que, durante el confinamiento, alejada del bullicio y ruido se sentía mejor que nunca .

Para vivir es necesario, permítame el juego, salir del armario.

O no.

¿Cómo ha sido trabajar con Félix Viscarret?

Me sorprendió que pensaran en mí para un personaje así, tan introspectivo. Trabajar con él ha sido un placer. Es un pedazo de director y yo, que conozco lo complicado que es dirigir una película, te digo que lo ha hecho con una sensibilidad y una finura increíble. Él ya había adaptado otras novelas como Patria o Bajo las estrellas y lo hace realmente bien. Esta adaptación del libro de Millas, Desde la sombra, es buenísima y le gusta hasta al autor que es algo complicado, muy complicado. Millás está encantado con la versión y nosotros con que a él le guste.