La provincia de Alicante posee un rico patrimonio musical histórico, pero no siempre se conoce y se difunde debidamente. Son muchos los que conocen a Óscar Esplá, aunque es probable que para algunos el nombre del compositor alicantino no les diga más que el de una calle de su ciudad, porque sus obras musicales no se representan. No es el caso del Misteri de Elx, ejemplo de patrimonio musical que goza de muy buena salud.

El ciclo es-cultura que coordinan Eduardo Lastres y Guillermina Perales aborda mañana en la Sede de la UA en Alicante (San Fenando, 40) la presencia en la cultura actual de nuestro patrimonio musical. Y lo hará de la mano del pianista Pedro Carboné, el subdirector del Conservatorio de Música de Alicante Jesús María Gómez y del historiador experto en el Misteri d’Elx Miguel Ors Montenegro. El debate, que incluye la actuación en directo de músicos jóvenes, se desarrollará en dos sesiones los días 18 y 25 de enero. «Óscar Esplá es uno de los más grandes compositores de la música del siglo XX», explican Lastres y Perales, pero se preguntan, «¿dónde está su obra, cómo influye este patrimonio en nuestra cultura?». «Tenemos más imágenes relacionadas con el Cascanueces de Chaikovski, con Vivaldi, con Falla, que con este autor de nuestra ciudad, que puede rivalizar con cualquiera de estos autores», subrayan los organizadores.: «¿Cuál es la lectura de este pasado brillante? ¿Cómo se interpreta la creación actual? ¿Cómo se introduce en la industria cultural? ¿Existe una industria cultural en nuestra provincia que se interese por estas cosas?». Son preguntas con las que al igual que los anteriores temas de debate (cultura y sociedad, cultura y juventud, patrimonio arquitectónico) buscan crear un foro de encuentro y diálogo en el que profesionales de diferentes disciplinas reflexionen sobre nuestra historia y presente cultural. Miguel Ors Montenegro director de la cátedra Pedro Ibarra de la UHM y patrono del Misteri d´Elx, hablará de la historia del Misteri en el siglo XX, su evolución, con referencias a la música de este espectáculo teatral, una tradición oral que fue recuperada en parte, como la escuchamos en la actualidad, gracias a la intervención de Óscar Esplá, músico internacional, uno de los más importantes creadores musicales de la historia del siglo XX. Para hablar de este autor han sido invitados Carboné y Jesús María Gómez, buenos conocedores de la música de Óscar Esplá. El debate se retransmitirá en directo en el enlace: https://si.ua.es/es/videostreaming/polivalente.html