Me gustaría tocar con [Eric] Clapton.

Con nuevo disco bajo el brazo recién publicado, Stoner Night, y otro en camino que saldrá en mayo, Stoner Night Volumen 2, la Vargas Blues Band sale de gira internacional y recala en La Gramola de Orihuela este viernes (22.30h) y el sábado en Las Cigarreras de Alicante (21h), en un concierto organizado por la Sociedad Blues Alicante en colaboración con Etinproducciones. El guitarrista Javier Vargas lidera al veterano grupo desde 1991 con 27 discos a sus espaldas, que vuelve a la carretera para presentar nuevas canciones con la formación actual capitaneada por Javier Vargas, John Byron Jagger (sobrino de Mick Jagger) en voz y armónica, Luis Mayo al bajo y voz y Jota Marsan en la batería. En junio de 2022, la banda fue invitada por los Rolling Stones al Wanda Metropolitano de Madrid y a Javier Vargas le supo a poco.

¿Tenían ganas de volver a grabar canciones nuevas y se les quedó corto un solo álbum?

Correcto. Aunque si te he de ser sincero, tengo mucho material nuevo acumulado en mi estudio y cintas que he grabado a lo largo de estos años y están deseando ver la luz. Estos dos nuevos álbumes son solo un reflejo más de lo que hay detrás.

¿Qué les impulsa a seguir grabando y girando después de 30 años en el escenario, cuando ahora la música dominante es el reguetón?

Justamente eso. Tenemos que enseñar a las nuevas generaciones la buena música que había en las décadas pasadas, además de seguir haciendo lo que es nuestra pasión y enseñárselo a nuestros seguidores y que ellos decidan. En mi caso soy un afortunado por tener muchos seguidores de la Vargas Blues Band a nivel mundial, que se cuentan por millones y es lo que me reportan las ventas y descargas de streaming. La segunda parte es movilizarlos para que vengan a vernos en directo y esa parte es la más complicada. Al final somos artistas independientes y toda la promoción corre por nuestra cuenta. Lo que sí tuve siempre claro es que cuando un corazón habla, otro le escucha. No me voy a meter a descalificar otros géneros musicales, aunque no se les pueda definir de esa manera ya que son tendencias y modas, pero siguen apareciendo grandes músicos y bandas. Hay mucho para elegir.

Han pasado 27 discos desde su primer álbum, All around blues. ¿Qué ha cambiado en la Vargas Blues Band?

Ahora perdimos la inocencia, estamos poseídos por el blues.

El blues es la raíz de todo. ¿Hay que seguir reivindicándolo para que no desaparezca o sobrevive solo?

Hay muchas bandas y seguidores que se encargan de eso, entre los que yo me encuentro. El blues es un estilo clásico que nos sobrevivirá a nosotros. El blues es el árbol y el resto, los frutos.

¿Qué quieren transmitir con este disco: Blues is the power, como una de sus nuevas canciones?

Correcto. El blues tuvo un hijo y le llamaron rock & roll.

¿Por qué el título de Stoner night (noche fumada), quieren ofrecer un viaje con la música?

Es como utilizar la música para entrar en trance. El rock y el blues son una droga en sí mismos. La música es la llave que abre la jaula y te invita a volar.

¿Cómo se fraguó la relación con John Byron Jagger?

Fue hace más de cuatro años, a través de su padre (Chris Jagger), que ya era amigo mío y habíamos tocado en directo y habíamos hecho alguna gira. Me hablo de él, conectamos y colaboró con nosotros.

¿Qué cree que aporta a la banda?

Su visión en la música, que viene del reggae y la música africana.

¿Cómo fue la experiencia de telonear a los Rolling Stones en Madrid el pasado año?

La verdad es que duró poco. Me hubiera gustado tocar más y que le dieran más potencia al PA [el sistema de sonido].

Carlos Santana, Prince, la banda de Stevie Ray Vaughan, Miguel Ríos, Chris Rea... Ha trabajado con multitud de artistas. ¿Le queda alguien con quien le gustaría colaborar?

Me gustaría tocar con [Eric] Clapton.

Tiene ocho discos de platino. ¿Se siente reconocido en España?

Un poco sí, pero no demasiado. El blues siempre fue y será pico y pala, pero tan feliz de poder hacer lo que hago y ser reconocido por un público enrollado de verdad, que conecta con mi música y yo conecto con ellos.