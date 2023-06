Sr. Chinarro: "Con el cabreo he renunciado a las palabras bonitas, pero no a la poesía"

Tras más de veinte años y 18 discos de pop o pop rock, el nombre de Sr. Chinarro ya no es un tesoro escondido que los acérrimos del indie español presuman como descubrimiento. Sus características letras, tan cargadas de doliente ironía como de belleza, y su voz inconfundible sitúan al músico sevillano entre los esenciales del género en España, aunque Antonio Luque -- en su caso no es fácil adivinar la línea divisoria entre la persona y el artista -- asegura no escuchar "mucha música" en español, ni es de los que se ven en la ola de nada "nunca ha sido demasiado grande", comenta.

Tal vez sea en ese aire derrotista suyo tan Woodyallenesco esté la clave de su ingenio para diseccionar, con precisión de bisturí y distancia casi antropológica, los absurdos de la vida contemporánea. Así lo hace ver en su último trabajo, Reality Show, un álbum nacido del "cabreo", o mejor del hartazgo, de realidades como la precariedad, la incomunicación, la banalización de las relaciones interpersonales o la falta de certezas. A cerca de todo ello cantará este viernes en el Ambigú de la Axerquía.

El amor era un tema más recurrente en sus anteriores discos, ¿El desencanto lo ha vuelto menos romántico?

El desencanto es muy romántico. No hay amor sin desamor. Hay diferentes maneras de enfocarlo, eso sí. A mí me cuesta hacer canciones del tipo de rimas 'yo sin ti, tú sin mí y me quedo así...' parece que mi estilo es un poco más raro, pero las cuestiones que me preocupan y me afectan son las mismas que a todos los demás.

El pop sentimental estaba de moda antes, pero ahora prima la distancia emocional por la influencia de las redes

Claro. Los teléfonos han cambiado el juego bastante. Sobre todo por las aplicaciones de ligar, hay una canción en el disco que va de eso, o varias. Nos han puesto en un mercado mucho más salvaje, para beneficio de las grandes corporaciones telefónicas. Pero solo cambia el medio. En el fondo sigue siendo lo mismo, una especie de gran mercado genético.

¿Empezó este disco como una necesidad de desahogo?

Justo, sí. Coincidió con el tiempo de la pandemia en el que estábamos todos los músicos soltando rabia por estar encerrados en casa. Así que salió un sonido más fuertecito de lo que suele ser Sr. Chinarro, con canciones bien de velocidad. Un disco de pop rock, aunque la etiqueta esté algo denostada. Pero no dejan de ser canciones con acordes sencillos, en mi caso un poco improvisados, para mi desgracia comercial. Se podría haber hecho de otra manera, pero refleja mucho el momento de la banda. Después de mucho tiempo sin grabar, teníamos ganas y le dimos más fuerte a los cacharros. Pero tampoco viene a nada montar una gran teoría sobre el sonido. Sencillamente surgió así, aunque es cierto que ahora están de moda grupos así tipo Los Nikis, un poco punkies, con distorsión y sonido cañero. También hay que entenderlo, los chavales están cabreados. Es normal que se pongan punkies.

Inevitablemente a debido influirle el auge de esa música

Sí, claro. Es un disco en el que hay cabreo. Pero no es el mismo que el de los jóvenes. De todas formas, yo cuando era joven ya me ponía más introvertido. Pero porque es mi manera de ser; más oscura, quizá. Con esas herramientas tengo mi sitio en el mundo de la música. Nunca ha sido demasiado grande, pero todavía puedo hacer conciertos. Todo depende mucho de la promoción, del sello discográfico. Del dinero. Nada escapa a las influencias del dinero.

En 'falsos autónomos' menciona esa tendencia a querer 'dar el pelotazo' con música hecha desde casa

Por otra parte está bien que la gente pueda hacer en su casa las canciones. Pero el otro día leí la cifra de canciones que se publicaban al año y era una cifra desorbitada en comparación con lo que la gente puede llegar a consumir o a disfrutar. Está bien que ya no haga falta una gran inversión para hacer grabaciones, pero la gente no tiene tiempo de descubrir tanta música. La mayoría de las canciones se quedan sepultadas. Lo equiparo con las inundaciones, en las que hay agua por todas partes pero no hay agua para beber. Es un poco la sensación que me da con las plataformas de streaming. Aún así, de vez en cuando, uno descubre proyectos por casualidad. Hace poco he descubierto Casero, el proyecto de una chica que está con Primavera Labels, del Primavera Sound. Hace ese pop de 'yo sin ti, tú sin mí', pero lo hace con arte. Vamos, la conocí porque le vendí una guitarra por Wallapop, no por su sello. Depende uno de casualidades para descubrir cosas interesantes. Pero eso siempre ha pasado en la música.

¿El pop en español goza de buena salud?

Yo no escucho mucha música en español porque no quiero que me influya. Además, España es súper pequeña comparada con la gente que hay haciendo música en el mundo. Es como los tenistas. Hay muchos tenistas en el mundo y que Rafa Nadal gane tantos años seguidos es raro. Ahora, por ejemplo, Rosalía sería la Rafa Nadal de la música. Ni Rafa Nadal es mi tenista favorito ni Rosalía hace mis canciones favoritas. Pero están ahí y me alegro mucho por ellos.

¿Qué le irrita de la industria musical?

Los sellos discográficos trabajan de otra manera. Al final se vende cualquier cosa que se quiera vender con tal de insistir mucho. Cuando salió el primer disco de Rosalía, al principio, no se escuchaba antes 'trá, trá' ni 'malamente' con las ventanas bajadas y el volumen muy alto. Pero insistieron en la promoción y se empezó a oír mucho por la calle, aunque no deja de ser una música un poco rara. Con el dinero todo funciona.

¿Es de la opinión de que la música debe despertar conciencias?

Anoche estuve viendo a Kiko Veneno en Málaga y a la segunda canción se dirigió a la gente para pedir el cuidado a las mujeres y la gente reaccionó con frialdad. A nadie le gusta que le lean la cartilla. Él se estaba refiriendo a la trayectoria del PP con el feminismo en Málaga pero, viéndolo desde fuera, ¿Realmente le viene bien?; ¿Está despertando conciencias o simplemente calentando al personal?; ¿Puede él cambiar el sentido del voto en Málaga? Yo creo que no. Pero en las letras sí se puede reflejar una visión del mundo y quizá, con el tiempo, alguna persona pueda conseguir algo. Pero, ¿Qué podemos conseguir frente al poder de Ana Rosa o de Carlos Herrera?. Posiblemente nada.

En sus letras sigue estando presente ese costumbrismo tan característico, ¿es mucho de observar?

Justo estoy haciendo eso ahora. No hago otra cosa. Me gusta estar solo. No siempre estoy solo, pero me gusta estarlo. Es parte del trabajo de quien se dedica a algo relacionado con el arte, tiene que observar a los otros; sacar sus conclusiones y tratar de darle al resultado una apariencia estéticamente aceptable para que llegue a los demás. Lo demás está fuera de mi control.

Dice haber dejado atrás lo poético, pero hay mucho de literario en crear historias para las canciones

Con el cabreo he renunciado a las palabras bonitas, pero no creo que haya renunciado a la poesía con este disco. Las letras que estoy escribiendo ahora para el siguiente disco son más abstractas. Siempre hay que tener un cartucho poético porque si no qué vas a escribir, ¿una carta de Hacienda? Eso no mola.

¿Se siente más Antonio o Sr. Chinarro?

Me gustaría estar trabajando todo el tiempo, al contrario de lo que le suele pasar al personal porque me gusta más mi trabajo que mi vida. Cuando no estoy trabajando me pongo a cocinar o estoy en la playa, pero cuando estoy en la playa me pongo a escribir letras. Ya no sé qué es mi vida aparte de estar haciendo canciones. He escuchado que hay mucha demanda de ingenieros técnicos agrícolas y yo tengo ese título. Digo, a ver si me busco un trabajo. El otro día fui a arreglar un sintetizador y me dijo el dueño que necesitaba a gente. A mí me gusta la electrónica. Pero creo que es un poco tarde ya.

¿Qué papel cumple dentro de ese 'Reality show'?

Por desgracia contribuyo a que siga en marcha. Subo stories, enseño las rodillas en la playa. A veces entro en las aplicaciones para ligar, a veces dejo de estar soltero. Por lo menos no pago wifi y me apaño con los datos del teléfono, esa es mi rebelión.

Se considera un nostálgico, ¿Echa de menos algo de sus inicios en la música?

Echo de menos tener una banda. Tengo una banda en Barcelona y veo a los integrantes cuando hay conciertos, pero no el resto del tiempo porque tienen otra edad, otros trabajos. Pero esa sensación de compañerismo, como explican los Carolina Durante en el anuncio de Mahou. Esa sensación la echo de menos.