¿Se pueden ordenar del uno al 50 los mejores restaurantes del mundo? Probablemente no. Demasiados restaurantes en el mundo para conocerlos todos, culturas culinarias muy distintas y demasiados kilómetros de distancia entre ellos como para que las comparaciones puedan ser efectivas. Sin embargo, el glamour de la 50 Best rivaliza hoy en día con la popularidad de la guía Michelín. Esta lista tan exclusiva no alcanza, ni lo hará nunca, la difusión de la guía roja. Limitarse a sólo 100 restaurantes (la lista se competa en una segunda parte con otros 50) significa necesariamente reducir el público objetivo. No es una lista para todo el mundo, pero los pocos restaurantes que tienen alguna posibilidad de emerger entre los elegidos convierten su posición en el ranking en su mejor tarjeta de presentación. Estar arriba en la lista asegura un buen flujo de clientes. El turista gastronómico existe, tiene nivel adquisitivo y, en muchas ocasiones, convierte este listado en la brújula que marca sus destinos.

La lista cambia anualmente y se presenta en una gala que genera una expectación tremenda entre el mundillo de la alta gastronomía. Sólo 50 Best es capaz de convocar en el mismo espacio y tiempo a los 100 mejores restaurantes del planeta. Y acuden todos. Nadie se atreve a hacerle el feo de excusar su asistencia a los organizadores. Mauro Colagreco, Jordi Roca, Masimo Botura, Virgilio Martínez, David Muñoz… Este año el escenario elegido para la gala fue Valencia, en concreto el Museo Príncipe Felipe, y allí estaban todos, en perfecto orden de revista esperando tocar la cima de la pirámide. En los mentideros se apostaba fuerte este año por Virgilio Martinez (restaurante Central de Lima, número 2 en la lista del año pasado) como candidato al ansiado número 1 y finalmente así fue, quedando Disfrutar en la segunda posición. La lista de este año ha dejado más de una sorpresa. En concreto llamó la atención el premio al mejor sumiller del mundo para Miguel Ángel Millán, de Diverxo pero, sobre todo, la escalada en la lista del cocinero Quique Dacosta, que pasó del número 42 al 20. Sorprendería el enorme peso que Latinoamérica tiene en la lista, pero eso algo a lo que este jurado ya nos tienen acostumbrados. El evento, que cuenta con el respaldo institucional de la administración valenciana, es algo más que un titular en los periódicos. Ese puñado de elegidos son, además de buenos cocineros, grandes prescriptores. El móvil de cada uno de ellos es una ventana abierta al mundo a través de la cual se asoman millones de espectadores. Convertidos en influencers, los 100 mejores cocineros del planeta, además de los periodistas más influyentes y los críticos más veraces han deambulado por los mejores restaurantes de la ciudad (incluyendo alguna escapada hacia Alicante). Además, Visit Valencia se encargó de organizar una seria de comidas a cuatro manos donde citó a algunos de los cocineros mejor reconocidos en la lista para oficiar con los cocineros locales más importantes. Alain Ducase cocinó junto a Begoña Rodrigo en La Salita, Ricardo Carmanini con Ricard Camarena y Mauro Colagreco en Fierro. Tal vez no ganara el mejor, pero quien si ganó muchos enteros anoche fue la gastronomía valenciana y española que adquirió una enorme visibilidad