La segunda planta del Museo de Bellas Artes Gravina de Alicante (Mubag) alberga desde este jueves una exposición con más de 230 obras del maestro del surrealismo, Salvador Dalí, en la que es considerada la primera presentación monográfica del ilustre artista en la provincia. Con el nombre Dalí. Metamorfosis, esta muestra permitirá a los alicantinos y visitantes de la galería conocer el virtuosismo y la multidisciplinariedad del pintor catalán hasta el 5 de mayo del próximo año.

Los pasillos del Mubag están diferenciados por cuatro secciones que componen la exposición completa de las obras de Dalí. La primera sección de la muestra es Belleza oculta, donde el genio del surrealismo buscó transformar el ideal de belleza en un estilo donde se une la tradición con el misticismo, la ciencia y el onirismo. Le siguen Dalí inédito. Los dibujos de la Abadía de Montserrat, con una muestra de 25 dibujos; La moda y el arte efímero, donde se refleja el interés del artista por esta disciplina; y el acercamiento de Dalí a la literatura a partir del texto de Alicia en el país de las maravillas de Lewis Carroll.

La inauguración de la muestra ha sido presidida por el director del Mubag, Jorge Soler, y han participado el presidente de la Diputación provincial, Toni Pérez; el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro; y el comisario de la exposición, Óscar Carrascosa. También han participado en el acto otras personalidades el mundo de la cultura a nivel provincial.

Durante su intervención, el director del museo ha explicado la complejidad del montaje llevado a cabo, que ha precisado de meses de intensos preparativos con cambios de luz en sus plantas de acuerdo con la indicación de los técnicos de conservación para evitar daños, presentando con luz tenue algunas obras que así lo requerían. “Ha sido un reto que hemos llevado a cabo con muchísima ilusión para mostrar una selección que incluye varias obras que han sido expuestas en contadas ocasiones”, ha indicado Soler.

Además, también ha hecho hincapié en que la exposición Dalí. Metamorfosis ha sido posible "gracias a la implicación de un gran equipo profesional y a la cesión temporal de obras" por parte de centros como la Fundación María José Jove, el Museo de Montserrat o la Fundación Amyc-Fran Daurel, entre otros. Además, también ha sido fundamental la colaboración del Museum of the City of New York, la British Library o la Fundación Archivo Manuel de Falla.

La exposición

Para poder presentar esta muestra, ha sido necesario un cambio de luz en las plantas, en concreto de la segunda, que cuenta ahora con un juego de luces tenues para favorecer la conservación y evitar cualquier tipo de deterioro de las obras. La primera de las cuatro secciones que componen esta exposición, Belleza oculta, incluye los óleos Madonna con Rosa Mística y Las pirámides de Gizeh.

Por su parte, la sección Dalí inédito. Los dibujos de la Abadía de Montserrat, integrada por un conjunto de 25 dibujos donados al monasterio catalán por Josefina Cusí, hija del tío y protector del pintor, Joaquim Cusí. En este apartado aparecen expuestas obras como Estudio para figuras acostadas en la arena o Estudio para composición cubista, así como el famoso retrato de su padre, Retrato del padre del artista, junto a otro de sus dibujos más conocidos, el Retrato de María Carbona, procedente de la donación Josep Sala i Ardiz. Precisamente son algunas de estas obras las que precisan luz tenue por indicación técnica y evitar daños.

La estrecha relación del artista con la literatura queda reflejada en la tercera sección de la muestra, con series dedicadas a las inmortales obras Alicia en el País de las maravillas (Lewis Carroll), La Divina Comedia (Dante Alighieri), Los amores de Casandra (Pierre de Ronsard) y El sombrero de tres picos (Manuel de Falla). Además, es el célebre texto de Lewis Carroll el que sirve como punto de partida de una variedad de piezas sustentadas en el surrealismo derivado de estas grandes obras literarias.

Por último, el apartado La moda y el arte efímero ofrece una visión del interés del artista por esta disciplina que se manifiesta en numerosas obras, especialmente en el óleo sobre lienzo sin título en el que Dalí echa una mirada a Vogue, creado en 1943. Es esta pintura, pequeña de tamaño pero llena de intensidad, la elegida para promocionar una exposición que estará ubicada en el museo de bellas artes Mubag hasta el próximo mes de mayo.

Movimiento surrealista

La exposición Dalí. Metamorfosis coincide en su clausura con el centenario del Primer Manifiesto del Surrealismo, escrito por André Breton en 1924. Precisamente este manifiesto se planteó como la importancia de usar el funcionamiento real del pensamiento sin barreras, es decir, sin el uso de la razón y del análisis racional. Reinvidica la escritura automática como la expresión fundamental entre los autores del movimiento, puesto que favorece el despliegue de la imaginación.

En la conmemoración de este centenario, Jorge Soler se ha sentido orgulloso de homenajear al más eminente representante del surrealismo con una muestra "que supondrá un hito para la galería, un antes y un después". (Hablar algo más con él)

Vínculo con Alicante

Para remarcar el vínculo que el maestro del surrealismo tenía con Alicante, sirviendo como nexo de unión con la provincia, la muestra incluye una serie de fotografías de 1973 realizadas por Paco Olmo en las que se puede apreciar al artista con la periodista afincada en Alicante Pirula Arderius, quien le entrevistó en alguna ocasión para INFORMACIÓN.

Además, según se ha citado en el acto, Salvador Dalí visitó la ciudad hace 50 años, hospedándose en un hotel céntrico de la ciudad y visitando ilustres propuestas culturales provinciales como el Museo Mariano Benlliure o la representación del Misteri d'Elx. En el centro de la sala, además, luce una escultura titulada "Mariposa" que el artista regaló al museo Benlliure.