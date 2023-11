El autor alicantino Daniel Hernández Chambers está en fase de creación de una novela junto con 800.000 estudiantes de escuelas ubicadas en España y Latinoamérica a través de la editorial Fiction Express, utilizada en más de 1.500 centros educativos en España y en más de 9.000 en todo el mundo. Entre sus objetivos, la plataforma busca mantener el hábito lector en los estudiantes de 9 a 16 años y mejorar su competencia lingüística trabajando la lengua de manera integral.

La editorial lleva años haciendo este modelo de escritura co-creada, basada en presentar un primer capítulo con tres opciones de posibles continuaciones, y ahora ha llegado el turno del alicantino Daniel H. Chambers. Ese texto es recibido por los lectores de los diferentes colegios que utilizan la plataforma y votan las opciones que más les gustan de cara a una continuación. Además, aparte de la novela, también hay un foro donde los estudiantes hacen comentarios que el autor contesta y elabora preguntas sobre la propia novela para que éstos le trasladen sus sugerencias.

"Este proyecto me llegó a través de la editorial y, en primera instancia, no sabía que iban a ser tantos co-creadores", comenta el escritor. A los colegios afincados en España, se suman otros provenientes de lugares como El Salvador, Honduras, Guatemala, Marruecos o República Dominicana. La historia va desarrollándose en base al hilo conductor que quieren los estudiantes mediante votación, algo que, asegura Daniel, hace que "a veces el argumento derive en cuestiones que no tenía previstas en un primer momento".

Con estas directrices se está elaborando Los dos lados del espejo, una novela de fantasía en la que Jota, el protagonista, pasa las vacaciones en casa de sus tíos, unos anticuarios de la ciudad de Brighton. Es entonces donde aparece un curioso espejo, uno de los últimos artículos que su tío ha comprado. El chico, en ese momento, descubre que no siempre refleja lo que tiene delante, sino que a veces muestra lo que tuvo en otro tiempo, en otra época o en otro lugar. Así, Jota entra en contacto con una joven en peligro que lo transformará por completo.

El primer capítulo de este libro que explora la fantasía en su máximo esplendor se publicó en la plataforma Fiction Express el pasado 3 de noviembre y, durante 5 semanas, cada viernes hay un nuevo capítulo escrito en función a los votos de los lectores, que también pueden interactuar con el autor a través del foro. No obstante, debido a que la publicación es semanal y se ofrecen tres opciones para continuar el hilo narrativo, el propio autor tiene que acabar los capítulos en tiempo récord: "Te deja un margen muy corto de maniobra. Cuando planteo las opciones, siempre tengo presente que puedo escribir al respecto, a pesar de no tenerlo escrito de antemano".

La libertad que otorga a los co-creadores va más allá de simples adornos y pueden cambiar la deriva total de la novela. Según Daniel H. Chambers, él no sabe cómo lo han hecho otros autores que han utilizado esta plataforma, pero "en mi caso me dejo llevar totalmente por lo que me sugieran, me arriesgo a no poner simples opciones suaves. Estoy dando la opción total de decidir el rumbo de la historia".

El primer capítulo introduce a Jota, protagonista de Los dos lados del espejo. Cuando ya está marcado todo el contexto que envuelve al joven protagonista, aparece el giro sobre el que se centra la historia. En el espejo, en lugar de verse reflejado él, aparece la imagen de una chica. La primera pregunta que el autor realiza a sus co-creadores, lejos de tener un peso pequeño en la novela, derivó en dar opciones sobre quién era la mujer reflejada en ese espejo mágico, con propuestas que iban desde la hija de un señor feudal en la Edad Media a una bruja.

El autor

Daniel H. Chambers (Santa Cruz de Tenerife, 1972) ha publicado medio centenar de libros, después de publicar su primera novela en 2006. Una de sus últimas obras, Departamento de Asuntos Mágicos, ha recibidos dos grandes premios, el Azagal 2022 y el Hache 2023, este último con un tribunal compuesto por 2.000 jóvenes. En 2016 obtuvo el Ala Delta por El secreto de Enola, y en 2017, el Alandar por Miralejos. Su última obra, titulada El secreto del bosque, es una novela negra publicada por la editorial RBA.

Ahora, afronta por primera vez esta didáctica forma de co-crear un libro junto a estudiantes de todo el mundo. Además, fuera de su faceta de escritor, ha sido jefe de circulación, luego maquinista y ahora oficinista en la sede del TRAM, en El Campello. Además, antes de eso también estuvo trabajando en el aeropuerto de Alicante. Así, su arraigo a la ciudad es más que anecdótico. Pese a haber nacido en Canarias, antes de cumplir un año de edad su familia ya se trasladó a la provincia, donde ha estado viviendo desde entonces.

Una plataforma con recursos educativos

Completamente digital, la metodología de Fiction Express consiste en conectar a los lectores con autores profesionales a través del foro interactivo y de un sistema de votaciones que les colocan al frente de su experiencia lectora y les permiten elegir los acontecimientos que deberían suceder. De este proceso derivan recursos para el profesorado como un cuestionario, proyectos para trabajar competencias transversales y otros ejercicios de vocabulario, comprensión lectora, escritura y oralidad para trabajar todas las dimensiones de la lengua, siempre alineados con los diferentes currículos de la región.

La plataforma, que empezó su andadura en 2012, está presente hoy en alrededor de 9.000 escuelas de más de 60 países del mundo, con una presencia destacada en España y Latinoamérica. Es una plataforma para colegios que publica tres libros en español y tres en inglés cada dos meses; en total son 54 libros al año en 3 idiomas distintos.

Según Cristina Puig y Sven Huber, cofundadores de la plataforma, “formar parte de una novela mientras se escribe es único y muy impactante para los jóvenes, si un estudiante lee habitualmente, mejora en otras dimensiones académicas. Nosotros medimos con datos cuantificables esta evolución”. Además, destacan que “cada vez son más las escuelas que creen en Fiction Express y nuestro objetivo es cambiar la vida de 10 millones de niños a través de la educación en los próximos años”.