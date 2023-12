Santiago Ydáñez (Jaén, 1967) ganó el Premio BMW de Pintura 2018, dotado con 25.000 euros, con su Retrato fallido de Lorca, que poco después se perdió en un incendio y ha hecho versiones de obras clásicas que han cubierto el hueco dejado por estas ante su traslado o desaparición. Así sucedió con la Natividad de Caravaggio, robado en 1969 del Oratorio de San Lorenzo de Palermo, donde Ydáñez expuso su propia réplica, o con las pinturas romanas del jardín Villa de Livia, actualmente en el Palazzo Massimo de Roma, cuya versión exhibió en las ruinas romanas originales durante tres meses.

Ahora, este pintor reconocido y con obra en colecciones como la Fundación Botín de Santander o el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía se ha fijado en otra obra de arte «ausente» del lugar donde se encontró, la Dama de Elche, el busto ibero que se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid y cuyo regreso reclama Elche para su exhibición temporal en la ciudad, que la última vez que la acogió fue en 2006.

«La pinté por gusto. Mi trabajo tiene que ver con muchas cosas y una de ella es la escultura arcaica. Todas esas esculturas hieráticas potentísimas que miran al infinito y que rozan lo místico siempre me han gustado y la Dama de Elche, el máximo exponente del arte ibero, me ha atraído siempre. Vi una foto preciosa de la escultura y me puse a ello», explica Ydáñez, que en cuatro días materializó su pintura al óleo sobre lino de 3 x 2,5 metros.

El artista, que suele trabajar en cuadros de gran formato, pinta en horizontal para evitar subirse a un andamio y así ejecutó su obra, a partir de una imagen, también tumbada, de la escultura.

«No sé si se ha pintado mucho la Dama de Elche, habrá un montón de cuadros pero no los he visto», indica el artista jienense, que considera que su pintura tiene un toque dramático que le añade «cierta intensidad a esta obra por el tipo de mancha o el tipo de color que uso. La pieza es ya muy intensa por sí misma, muy concentrada, con esa mirada tan hierática y aparentemente fría pero también muy bonita, muy bella, y si le añades un plus se enfatiza la potencia y la sensualidad de la propia escultura en un cuadro, que es como un tributo», detalla Ydáñez, a quien le gustaría que la obra se pudiese ver en Elche cubriendo el hueco de su ausencia, como ya hizo con otros clásicos en las ocasiones antes citadas: «Le da un plus misterioso. Hay algo en el vacío que me anima a llenarlo», bromea.

«El primer paso ya está dado, que es pintarla. Luego, lo que venga. A ver si va para allá la pieza. Sería un incentivo para que volviera la escultura», considera Ydáñez, que no se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Elche.

El jienense -que en 2018 realizó las ilustraciones del libro 75 curiosidades de Miguel Hernández de José Manuel Carcasés- tiene un proyecto en marcha con la Academia de España en Roma y el próximo 13 de enero inaugura en Oporto una exposición individual sobre el mundo del boxeo.