Una travesía cruenta. Si algo tiene de diferente el cómic, es la posibilidad de contar las historias desde un prisma diferente, consiguiendo transmitir con sus trazos tanto como con las palabras. Y la necesidad de encontrar un enfoque original marca el éxito de una obra. En este caso, El cielo en la cabeza es una epopeya moderna con ecos de tragedia y realismo mágico basada en una infortunada verdad que aparece escondida en números y estadísticas: la de los miles de inmigrantes africanos que buscan una vida mejor y emprenden un largo viaje hasta las costas de Europa. La librería Pynchon & Co. de Alicante presentará esta novela gráfica, junto a sus autores, el próximo 18 de enero, a las 19 horas.

Antonio Altarriba (Premio Nacional del Cómic por El arte de volar) se une al dibujante Sergio García (Premio Nacional de Ilustración) y a la colorista Lola Moral para narrar la vida de Nivek, un niño soldado que vive un infierno cerca de las minas de coltán. Después de haber sobrevivido de milagro a un derrumbe, este joven congoleño deberá emprender un viaje monstruoso, aterrador y sin retorno por las bellas, traicioneras y mágicas tierras de África en un trayecto en el que la distancia no se mide en kilómetros, sino en horrores y en vidas humanas.

De esta forma, encontramos una nueva mirada a la cuestión migratoria, acercándonos a la gente que vive en primera persona esto en su país de origen. "Es un tema al que ya nos hemos acostumbrado socialmente. Raro es el día que no tenemos noticias de llegadas de pateras. Se ha convertido en una especie de repetición que casi nos resulta indiferente. Lo único que nos dicen en los telediarios es el número de inmigrantes que han llegado o la cantidad de menores y de mujeres que había a bordo. Pero no sabemos nada más sobre ellos: si los admiten o los devuelven a sus países, qué es lo que han tenido que pasar para llegar hasta nuestras costas, por qué han emprendido un viaje tan peligroso...", explica Altarriba.

Para poder plasmar de forma verídica los problemas que se suceden en El cielo en la cabeza, ha sido necesaria una búsqueda exhaustiva de información por parte de su creador: "Todas las cosas que le ocurren a Nivek no son hechos inventados -comenta Altarriba-, son cosas que realmente ocurren en el Congo. Los encuentros con los bandidos que les roban, les maltratan o les violan forman parte del repertorio de dificultades que tienen que atravesar para llegar a Europa". Para ello, fue necesario un proceso de documentación previa: "El hecho de contactar con alguna ONG como Jambo Congo y de leer testimonios bibliográficos de los protagonistas de estos trayectos me ha permitido, no solo ponerles cara a estas personas, sino narrar una vida trágica. Ellos no vienen aquí de turismo ni por capricho, huyen de las circunstancias que se encuentran en su país de origen, sometidos constantemente a la represión".

Este viaje le acerca a un tema familiar. Concretamente, al exilio que tuvo que emprender su padre en 1939, después de la Guerra Civil. "Mi padre tuvo que abandonar España sin saber muy bien dónde iba a ir ni qué iba a ser de él. Siempre hablaba de ese momento y yo he crecido con esa cantinela de mi padre, así que entrelacé ambas cuestiones y sentí que tenía que hablar de esto", se sincera Altarriba.

Cuando te adentras en el cómic, ves una obra muy cruenta pero, a su vez, contada desde el realismo mágico, generando contrastes constantemente. La historia está mostrada como si fuera una fábula africana, acercándose mucho a su literatura popular con una mentalidad animista donde los seres vivos, ya sea un árbol o un animal, tienen protagonismo con su propia esencia. "He querido recrear la historia un poco como si fuese un cuento popular, donde a veces lo mágico se combina con la realidad más cruel. Una de las claves ha sido escoger el dibujo de Sergio García y los colores de Lola Moral para envolver este mensaje", expresa el autor.

El dibujo estilizado de García y el color de Moral dieron forma a un entorno de extraordinaria belleza. El paisaje africano, con su diversidad y su colorido, crean un espacio de luz para una historia sombría. "En un principio, ves unas imágenes muy bellas, con unos coloridos preciosos, que sirven como un caramelo envenenado. La apariencia es muy hermosa, pero el contenido es de una exacerbada amargura", comenta Altarriba. "Hay momentos de amistad, de magia y de amor; pero envueltos en un padecimiento constante".

Presentación en Alicante

La presentación de El cielo en la cabeza, que se llevará a cabo en la librería Pynchon & Co. de Alicante este jueves 18 de enero, a las 19 horas, estará dirigida por el alicantino Paco Linares, quien asegura que es "una ocasión única para analizar esta gran obra en compañía de sus autores". En este sentido, Linares considera que es "una obra sublime que ya viene avalada por numerosos premios y candidata a otros tantos que van a venir seguro en el próximo festival de Angoulême", que se celebra dentro de un mes. En este sentido, entiende que Antonio Altarriba "se ha desmarcado por el propio psicoanálisis al que él se sometió con algunas de sus obras más conocidas, como El arte de volar", donde narra la biografía de su padre. Precisamente ha decidido buscar un camino donde mostrar el lado más dramático e íntimo de la vida, y es capaz "de poner delante de las personas aquello que sabemos que está, pero que no queremos ver de alguna manera".

Respecto al trabajo que Sergio García y Lola Moral han realizado en la obra, Linares entiende que "lo que han hecho a nivel gráfico es un auténtico prodigio". "Sergio ya viene de ser uno de los grandes dibujantes del país e incluso podríamos decir que se le conoce más fuera que dentro de España, aunque es profesor de dibujo e investigador en la Universidad de Granada". Protagonista de portadas de The New Yorker, García se adentra en este cómic haciendo saltar por los aires la composición de página: "Sus composiciones no son las viñetas clásicas que estamos acostumbrados a ver, sino que da un protagonismo total a una línea que es narrativa sin la necesidad de contar con un globo de diálogo. De esta forma, da paso a formatos más extensos, como la doble página o, en algunos casos, podríamos hablar hasta de pósters desplegables", finaliza el experto.

Con esto, la cita en Alicante contará con los tres autores que repasaran, junto a Paco Linares, los detalles de El cielo en la cabeza, una obra muy galardonada y que también es candidata en el prestigioso festival de Angoulême, en Francia. Así, dos premios nacionales visitarán la librería Pynchon & Co. para hablar sobre una de las obras del año.