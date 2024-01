"Sé el esfuerzo que supone pagar la entrada de un concierto"

De ser figura del rap nacional a crear música libre de etiquetas. La travesía de Juancho Marqués (Sevilla, 1987) por la industria musical le ha llevado ha confeccionar un disco tan delicado como único. Cierra el círculo del virtuosismo sonoro con Paraíso 39, un álbum donde se muestra más frágil y desnudo, reflejando abiertamente sus sentimientos y emociones. El disco, que fue grabado en pleno confinamiento, será presentado este próximo sábado 27 de enero en la Sala The One de San Vicente del Raspeig.

Alicante es uno de sus lugares fijos, tanto en gira propia como en festivales. ¿Qué tiene esta ciudad que hace que venga siempre?

Lo primero, que tiene una de las mejores gastronomías de España. Respecto a la música, toda la zona de Levante en general, y Alicante en particular, siempre nos acoge muy bien, sentimos que la gente nos acompaña siempre. Es un tipo de público, además, que es muy participativo. Nosotros necesitamos gente que cante las canciones, que salte y que nos acompañe; pues nos retroalimenta. Es un sitio al que siempre intentamos ir, es una plaza indispensable para nuestra gira.

Presenta Paraíso 39, un disco con el que ha finalizado una evolución hacia un tipo de música más delicada y llena de detalles. Demuestra que Juancho Marqués es un proyecto que abarca un concepto muy amplio de música.

Es justamente lo que dices. De hecho, no creo que el foco esté puesto en el estilo de música que hacemos, sino el mensaje. Paraíso 39 es un canto a la amistad hecho desde el corazón. Paraíso 39 es el nombre de una calle concreta donde se ubica la casa en la que se compuso el álbum, en pleno confinamiento. Y para nosotros, el éxito ha sido poder hacer ese disco habiendo compartido grandes vivencias durante el tiempo que estuvimos encerrados. He conocido a mucha gente dentro de ese proceso de composición y el trabajo se ha acabado convirtiendo en vida. Todo eso es lo que encierra un poco este disco.

En sus canciones conseguimos ahondar más en su mente y en su corazón. Conocemos a Juancho Marqués de forma más interna.

Sí, son experiencias de vida. También es verdad que cada vez siento más capacidad de poder expresar las cosas. Una de las ventajas que tienes cuando eres joven es que tienes menos responsabilidades. Eso hace que tengas más tiempo libre y se te ocurran más frases. Ahora tengo que provocar más esos momentos. En cambio, siento que tengo una capacidad mayor para expresar lo que siento. Haber trabajado con otro tipo de gente me ha permitido no estancarme en un tipo de música exclusivamente urbana. Puedo decir que he madurado tanto lírica como compositivamente.

Ese valor lo aporta la experiencia. Ya no es el mismo que descubrimos en Suite Soprano.

Totalmente, y eso es gracias al saber estar que te proporcionan los años. Ya empiezas a entender mejor tus prioridades, el por qué haces ciertas cosas y la necesidad de intentar mejorar. Ese es el punto en el que nos encontramos y de ahí parte este disco.

La escena del rap nacional sigue considerándole parte de ella, pese a que su sonido vaya por otro camino. ¿Lo considera algo positivo o, en cambio, entiende que se le ha encasillado en el género?

Es algo positivo. Al final, es lo que soy y de donde vengo. Si me sacasen del género urbano, la gente podría realizar comparativas con otros artistas que no me vendrían nada bien.

¿Qué tipo de comparativas?

El tema de la voz, por ejemplo. La gente me acompaña por mi capacidad de transmitir más que por tener una gran voz. Hay gente que es muy virtuosa cantando, pero no todo el mundo tiene la capacidad de transmitir y de contar. En mi caso, sé que he conectado con la gente a través de las letras y por eso creo que, incluso saliéndome de ahí, se me sigue viendo como rapero.

Entonces, de alguna forma sigue ligado con el rap.

Por supuesto. De hecho, el siguiente trabajo será un disco bastante más rapero de lo que he hecho en los últimos años.

No hay que olvidar que fue parte de ese grupo de artistas que consiguieron hacer del rap algo mainstream en España.

Hace años era impensable que el rap llegase a tanto público como ahora. Igual que todos los que vinieron antes que nosotros, mi generación fue una pieza importante, no solo para hacer crecer el movimiento, sino para influenciar a la gente que ha venido después. Sin embargo, el público antes no era tan mayoritario ni tan pop como a día de hoy. Ahora el rap ha llegado a todo tipo de clases y estratos sociales, y viéndolo con perspectiva, enorgullece tener la sensación de que nuestro grano de arena en el desarrollo del movimiento del hip hop en España fue tan importante.

¿Qué es lo mejor que le ha dado la música?

Lo más bonito que me ha dado quizá sea la libertad. He tenido la oportunidad de vivir la vida como quiero, trabajando muchísimo, pero sintiendo que podía coger las riendas de mi vida para tomar las decisiones que quería. Tener esa libertad me ha hecho poder trabajar con la gente a la que quiero y a la que aprecio, me ha dado la oportunidad de disfrutar del trabajo y de vivir experiencias increíbles. Me ha dado la oportunidad también de no ser un esclavo del tiempo.

¿Y lo peor?

Te podría decir muchas cosas, pero tengo la sensación de que lo malo que me ha traído me ha hecho aprender más. Con tu pregunta me vienen a la cabeza los momentos de depresión, estrés y ansiedad vividos. Ese punto incluso de soledad que te da la música. Pero, de alguna forma, no lo veo como algo negativo. El haber pasado por eso me ha obligado a tener que gestionarlo por necesidad, y eso es un aprendizaje en sí mismo. Lo tomo como algo necesario que me ha llevado hasta el lugar en el que me encuentro ahora.

¿Qué se va a encontrar la gente que vaya a su concierto en Alicante?

Muchos alicantinos me han visto únicamente en formato festival y con un tiempo más reducido. En este concierto, al ser parte de mi gira, el público tendrá la oportunidad de verme más tiempo y de escuchar más canciones de otros discos. Además de eso, lo que van a ver es, sobre todo, respeto hacia ellos. Nosotros intentamos hacer las cosas sabiendo el esfuerzo que supone pagar una entrada. Intentamos recoger una paleta de emociones dentro de nuestros shows y transmitir mucha cercanía. A nosotros también nos gusta romper la barrera de los espacios y siempre que puedo me bajo a cantar con la gente y, si las circunstancias lo permiten, siempre intento salirme fuera a hacerme fotos con todo el mundo.

Esa cercanía también se produce gracias a que, en los conciertos de sala, no hay espacios reservados para gente vip. Algo que ha criticado en alguna ocasión.

Lo que no nos gusta a los artistas del front stage es que la comunicación con tu público no es la misma cuando hay distancia de por medio. Ese factor de cercanía se pierde. Yo no voy a conseguir transmitir lo mismo, no voy a conseguir que te muevas de la misma forma o que sientas lo que estoy cantando si te tengo más lejos. También entiendo que, al final, es un modelo de negocio y cada uno tendrá su opinión. Los festivales tendrán la suya propia y pueden hacer lo que quieran. ¿Por qué están quitando todas las pistas de atletismo de los estadios de fútbol? Para generar más ambiente de cercanía. Pues en los conciertos pasa lo mismo.