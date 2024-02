Seis horas tardaron en recorrer la distancia entre Valencia y Alicante los más de treinta carromatos antiguos que trasladaron a la familia del Circo Raluy Legacy hasta la avenida Doctor Rico de Alicante, en el barrio de San Blas, donde han levantado su carpa hasta el próximo 10 de marzo.

Las hermanas Louisa y Kerry Raluy, la cuarta generación que toma el testigo de su fundador, Luis Raluy Iglesias, dirigen este circo de pequeño formato y de aire retro, que traslada al espectador a los años veinte del siglo pasado.

Son las únicas mujeres al frente de una empresa circense, «al menos en España», señala Louisa, orgullosa de pertenecer «a un circo de principios del siglo pasado, con más de cien años de historia, que propone un viaje en el tiempo y que homenajea al circo clásico, pero a la vez es muy vanguardista en los números, con mucho humor y muy actualizado". Aquí presentan In art we trust, un espectáculo extravagante y arriesgado «para adultos, que los niños no pueden perderse», y que reúne la esencia del circo.

Las caravanas que rodean la carpa del circo, sostenida también con madera, son todas originales -la más antigua es de 1916 y la última, de 1949-, recuperadas de distintas partes del mundo. Hoy son uno de los grandes valores de este circo-museo, y requieren una conservación y restauración continua, por eso en gira no viajan todas. Una de ellas es la cafetería, de 1927, que está abierta al público.

Galardonado con el Premio Nacional de Circo del Ministerio de Cultura, el Premio Max o el Premio Ciudad de Barcelona, entre otras distinciones, el Circo Raluy Legacy recibió el pasado mes de noviembre el certificado Big Top Label, un reconocimiento que se otorga a los mejores circos de Europa y que solo tienen 13 circos en el continente, promovido por la Asociación Europea de Circo y la Fédération Monde du Cirque (FMC), con el apoyo del Parlamento Europeo.

Lo cuenta Emily, hija de Louisa de 28 años y quinta generación de la familia -la sexta ya ha nacido-, que añade que «aquí se ven cosas que no se ven en otros circos, como La rueda de la muerte», que no quiere desvelar.

23 artistas de todo el mundo

La compañía circense Raluy Legacy la componen medio centenar de personas, de los que 23 son artistas que proceden de todo el mundo. «Siempre hemos tenido este tamaño de circo, que no es muy grande y puedes interactuar más con el público en este formato», añade la joven, que considera «una suerte hacer lo que nos apasiona en una vida que nos llena, viajando siempre y conociendo gente».

Es el circo más antiguo en gira -solo para un mes en junio- y ya ha dado dos veces la vuelta al mundo con sus pequeños carruajes, que han viajado por tierra mar y aire.

Durante la última gira, el circo ha visitado más de cincuenta ciudades superando los 300.000 espectadores.

Horarios y entradas

En la carpa instalada en Alicante, con capacidad para 600 personas, ofrecerán su espectáculo de dos horas de jueves a domingo con seis sesiones cada semana: jueves y viernes, a las 18.30 horas; sábado a las 17 y a las 19.30 horas; y domingos, sesión matinal a las 12 y otra vespertina a las 19.30 horas.

Las entradas oscilan entre los 10 y los 30 euros «para que nadie se lo pierda», indican.