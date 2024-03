"A los musicales de ahora les falta emocionar"

Qué bonito sería si todo se hiciera con la intención de emocionar y de remover conciencias. Sin embargo, el mundo de la cultura tiene tantos frentes abiertos que pierde el alma cuando busca el éxito de manera desesperada. Pero Juan Luis Mira tiene otros objetivos. Con un presupuesto mucho más bajo que los grandes musicales, ha creado una obra que pretende "cambiar la dinámica del musical en este país".

Con los pies en la tierra, siendo consciente en el nivel en que ha decidido jugar, confía plenamente en el equipo que le rodea y tiene un sueño en mente: Broadway. Mientras eso llega (o no), estrena el sábado 6 de abril una de sus puestas en escena más ambicionas. Plüvia, producida por el Principal de Alicante, encuentra en el coliseo alicantino un punto de partida donde demostrar que los musicales pueden ser accesibles para todas las personas y que la calidad no depende de la inversión que tenga un proyecto.

Se acerca el momento del estreno de Plüvia. ¿Cómo está viviendo los días previos?

Con mucho trabajo, dedicándole 10 o 12 horas al día. Uno lleva algunos años en esto, pero cada proyecto es especial y este lo es todavía más si cabe, porque llevo peleando muchos años por él y ahora ya se está concretando. Levantar un musical en este país, si no tienes detrás el apoyo de una gran empresa o de un centro dramático, es casi impensable. Y nosotros lo vamos a levantar gracias al apoyo y a la producción del Teatro Principal de Alicante, puesto que María Dolores (subdirectora del coliseo) creyó en este proyecto desde un principio y nos animó a que lo pusiéramos en pie.

¿Qué siente al ver que se está haciendo realidad aquello por lo que lleva tiempo luchando?

Las mariposas siguen ahí, no sé si también es que me estoy haciendo mayor, pero sigo con la misma ilusión. No solo por mí, sino por el trabajo y la implicación de toda la gente con la que he contado estos días, que son muchos. Vamos a participar más de 20 personas en este espectáculo.

Juan Luis Mira, en el Teatro Principal de Alicante, donde se estrenará su obra Plüvia / PILAR CORTÉS

Ha comentado que el Principal de Alicante es el primero de, espera, muchos teatros por los que pase la obra.

Por supuesto. A los sitios donde hemos llevado el proyecto, como Albacete, Orihuela o Sant Joan, les ha gustado, y eso nos hace pensar que esto puede tener un gran recorrido, que es lo que queremos. Yo, como autor y codirector, me he subido al barco de un proyecto en el que creo. Si va a algún sitio, esa es la duda. Detrás de Plüvia hay una historia muy bonita que hay que compartir con la gente. Por eso, aparte de la obra de teatro, en origen esto era un cuento de seis páginas con el que llegué a escribir un guion cinematográfico e incluso una versión de comedia al uso, sin música. Incluso he llegado a escribir una novela con ella.

¿Tanto da de si una historia?

Claro. Se trata de una historia muy bonita que reinventa la gramática. Buscar hacer del verbo llover un verbo personal: que pueda llover una persona. A partir de ahí, entra la emoción de la gente. Porque el teatro, al final, consiste en compartir emociones y a los musicales de ahora les falta emocionar al público. En estas obras, el relato permanece en un segundo plano y da la impresión de que son simplemente un número musical delante de otro. Yo quiero que Plüvia sea un musical con alma. No tiene detrás un diseño de producción espectacular, pero tiene la espectacularidad de una historia y creo que puede cambiar la dinámica del musical en este país.

Además de priorizar el relato, ¿qué más dinámicas pretende cambiar?

Quiero demostrar también que el musical no tiene por qué costar 80 o 90 euros la entrada. Puede haber musicales que valgan 25. El musical tampoco tiene que durar dos horas y media con intermedio porque sí. ¿Sabes por qué hacen eso? Porque forma parte del negocio. Termina la primera parte, la gente se acerca al bar en el intermedio y todos ganan. Pues nuestra obra va a durar 90 minutos y el precio va a ser de 25 euros. Y es un musical como cualquier otro, pero con una producción sin tantas alaracas, pero con un trabajo de actores que tiene la misma dignidad que cualquier gran musical.

¨Plüvia" se estrena el sábado 6 de abril, a las 20 horas, en el Principal de Alicante / PILAR CORTÉS

¿Cuál va a ser la parafernalia técnica de la obra?

Llevamos un apoyo de imágenes que nos ha hecho Alejandro Fernández. El ciclorama va a estar iluminado por una serie de imágenes que se van fundiendo y que nos cuentan el contexto de donde estamos. Todo muy sencillo, pero sugerente y creativo, porque queremos jugar con muy pocos elementos para que todo tenga muy buen ritmo. Para ello, va a ser muy importante la iluminación que va a crear Pascual Carbonell. Quiero hacer algo muy delicado y mágico, exento de celofán y de oropel.

¿Qué le diría a ese lector que se esté pensando si ir o no a ver Plüvia?

Le diría que tiene que venir, primero, porque creo que se lo va a pasar muy bien. Le va a gustar, le va a emocionar y va a descubrir a profesionales que son de la provincia de Alicante. Y por qué no, quizás un día aparece Broadway y decide apostar por Plüvia. Y después en el programa de mano pone "este musical inició su singladura en el Teatro Principal de Alicante hace 15 años con un presupuesto mínimo". Pues el espectador que venga puede ser partícipe de esa bonita historia. Y no lo olvidemos: estamos haciendo un musical de estas características en la provincia. Si sale bien, seguiremos trabajando y si sale mal, pelearemos para ver por qué ha salido mal e intentar modificarlo. Uno tiene que pelear hasta el final por las cosas en las que cree. Si peleas, puedes perder; si no, estás perdido.